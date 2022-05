Javier le realizó un pedido de respuesta a las autoridades de la Justicia debido a que hace medio año no ve a sus dos hijos, una nena de 7 años y un niño de 5.

En diálogo con Red 43, Javier contó que en 2018 se separó de la mamá de sus hijos y realizó los trámites legales en tribunales, de los cuales "hubo acuerdos por escrito firmados por los jueces", pero luego comenzaron los incumplimientos y las trabas para verlos.

"En octubre me denunció la mamá de los nenes. Nunca presentó una prueba, el expediente se archivó porque nunca presentaron una prueba. Pasaron 20 días. Cuando llegó el día de ver a mis hijos me pusieron una perimetral nuevamente, la policía me llamó y yo no entendía porque porque nunca había incumplido nada", expresó Javier y agregó que luego de ese episodio no tenía contacto con sus dos hijos.

Respecto a sus hijos, Javier comentó que en una entrevista en tribunales había manifestado "que charlen con los nenes porque son los que dicen la verdad ante toda esta situación", por lo que, sus hijos "fueron a una entrevista donde ellos manifestaron que querían verme, le decían a la mamá que me querían ver pero no les daba bolilla".

"Es una situación muy dolorosa y nadie hace nada. Uno trata de confiar en la Justicia y no hay respuesta", confesó y comentó que sus hijos están en Puerto Madryn, indicando que la madre se los llevó sin autorización.

"Yo no estoy desapareciendo de mi deber como padre. A mi me quitaron el derecho de papá y a mis hijos el derecho de los niños, de estar conmigo", concluyó.