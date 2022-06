El curioso hecho sucedió en la localidad de Lago Puelo, cuando un hombre que transportaba una oveja en la camioneta la perdió en el camino y no se dio cuenta. Horas màs tardes la recuperó por la publicación de un vecino en Facebook.

El posteo del vecino en un grupo de Facebook expresaba: “Maestro, se tiró la oveja de la chata. Te hice luces y toque bocina, pero se ve que ibas en otra. La até a un poste al lado de Mavyska en Lago Puelo”.

Por el hecho, los comentarios no se hicieron esperar y expresaron: “Que buena actitud, no todo está perdido buen vecino”. Mientras que otros apelaron al humor, propio de estos posteos en redes: “Ahora llega el dueño y no está la oveja”.

Finalmente, se conoció que al ser alertado por redes, el vecino se acerco al lugar y retiro su animal.