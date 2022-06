El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, culminó este jueves su agenda gubernamental en la comuna rural de Facundo. Junto a la vicepresidenta Chavela Huenchuman, firmaron convenios de obra y entregaron elementos a instituciones de la localidad.

El acto se desarrolló en el SUM de la comuna con la presencia con la presencia del secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo, los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Seguridad, Miguel Castro; de Desarrollo Social, Mirta Simone; de Educación, Florencia Perata, de Turismo, Leonardo Gaffet; de Agricultura, Leandro Cavaco, de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Ambiente, Roberto Jure; el secretario de Trabajo, Tobías Gaud; el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, la presidenta de la AVP, Cynthia Gélvez; el titular del IAS, Luis María Aguirre; el jefe de la Policía del Chubut, César Brandt, docentes y alumnos de la escuela N° 70, junto a vecinos.

En el marco del acto, Arcioni expresó que “nos debíamos la visita y me emociona el recibimiento de cada uno de ustedes. Acompañamos con firmas de convenios, entrega de subsidios no reintegrables. Todo lo que firmamos es producto de su gestión” y envió una pronta recuperación a la jefa comunal, Vilma Pinilla.

“Poder rendir cuenta de todo lo que hicimos tras la pandemia y la crisis económica, hoy felicito a Chavela, pero aún queda mucho por hacer. Agradezco la presencia de los docentes, muchos de ellos con vocación han seguido trabajando para los chicos que son el futuro de nuestra provincia”, indicó el gobernador.

“Quiero a mi provincia, doy la cara y mostramos todo lo que estamos haciendo, aún con enojos, hubo acompañamiento. Por eso les agradezco infinitamente todo lo que hacen en el interior profundo”, manifestó el mandatario provincial.

Por otro lado, Arcioni dijo además que “no estamos en campaña, no tengo reelección, pero no nos debemos quedar en la tranquilidad de las ciudades grandes, uno debe transmitir a cada uno de ustedes que no queremos esa grieta que separa tanto a las personas. Voy a seguir trabajando hasta el 10 de diciembre del 2023, con la misma intensidad porque quedan muchas cosas por hacer, cada uno debe aportar su granito de arena. Si todos lo hiciéramos todo sería mucho más fácil. Sobre todo, para los niños y niñas que hacen un gran esfuerzo para ir a la escuela, al personal auxiliar que está para esos pequeños, por los docentes con vocación de servicio, para todos ellos infinitas gracias”.