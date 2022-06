El atleta de la Escuela Municipal “Awkache”, Martín Ñancucheo, debutó con una victoria en el boxeo amateur tras vencer por puntos, en fallo unánime, a Maximiliano Cuello de la localidad de El Bolsón.

El esquelense trató de imponer su ritmo desde el mismo inicio de la pelea, pero el primer golpe que recibió fue de lleno en la nariz que le produjo un sangrado.

A pesar de ello, Martín metió las mejores manos aunque el grito permanente tanto de Paula Omad como de Rodrigo Peláez, era que no se quede tras largar el uno dos y que siga castigando al rival.

“Tuve una sensación linda arriba del ring” destacó Ñancucheo al término de la pelea.

“Muchos me decían que en la primera pelea podía estar nervioso y con mucha adrenalina y no fue en mi caso porque ya estoy acostumbrados a las carreras”, remarcó además

“Traté en todo momento de estar concentrado y eso es lo que hice hoy, subí tranquilo al ring e hice una buena pelea”.

Martín señaló además el apoyo que recibió de su familia, sus amigos y compañeros.

“Esta mañana, por ayer, recibí un par de consejos de mi viejo, de “Cachano” Barría, como así también de mis compañeros, quienes me decían que debía marcar ya en el primer round y con el estado físico que yo tenía era tratar de no parar nunca y darle para adelante”.

Tras ver la sangre en su nariz, apenas arrancado el combate, uno intuye qué empieza a jugar la cabeza en contra a lo que Ñancucheo respondió “yo sabía que si tenía un toque en la nariz me iba a sangrar porque la tengo fracturada y no me preocupé mucho por ello y lo pude sobrellevar”.

“Lo que trabajé en este tiempo con Rodrigo y con Paula intenté hacerlo en la pelea, sobre todo con el uno dos y también pude conectar algún par de ganchos y en un momento se puso linda la pelea porque hubo un par de golpes cruzados”.

Ante la consulta sobre si sintió algún golpe de su rival, Martín señaló que no sintió ninguno en la cara, salvo en los brazos.

Según él, ganó dos de los tres asaltos, “estuve más suelto en el primer y en el segundo asalto, aunque en tercero también estuve bien”.

ATLETISMO Y BOXEO

Por el momento se olvidará del boxeo ya que el lunes viajará a Cachi (Salta) para entrenar junto con Eulalio “Coco” Muñoz, recordando que el atleta de Gualjaina se prepara para el Mundial de Maratón en los Estados Unidos.

El atleta (y ahora boxeador) del barrio Bella Vista señaló que tratará de buscar una carrera lo más pronto posible una vez que baje para no perder el efecto de la altura.

Claro que de no poder correr en lo inmediato, Rodrigo le señaló que seguramente saldrán más pelas dentro del boxeo amateur.

EL ESPECTACULO DE AYER

La velada de boxeo de ayer en Española tuvo un lleno total, tal es así que los organizadores se vieron en la obligación de cerrar las puertas al agotarse todas las entradas.

La jornada arrancó con un trabajo realizado por el profesor de la Escuela de Boxeo del Club Del Campo, Joaquín González, quien se subió al ring junto a su alumno Joaquín Quinihual, de tan solo 11 años, para hacer una exhibición de fogueo que se llevó los aplausos del público.

Luego se realizó un combate de exhibición entre Neyen Sánchez (Gimnasio TyP Boxing de Esquel) ante Claudio Mariluan (El Bolsón), mientras que el primer combate amateur el barilochense Franco Mendez derrotó por puntos en fallo unánime a Mauro Ulloa, de la escuela de boxeo “La Amistad” del Club Independiente Deportivo.

Por otra parte, Joel Díaz de nuestra ciudad venció a Lautaro Garrido (El Bolsón) en tanto el esquelense Gabriel Rosas (Esquel) derrotó por puntos en fallo dividido al barilochense Damián Rayman.