El secretario de ambiente de Esquel, Daniel Hollman, en comunicación con Red 43 se manifestó sobre el bloqueo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) y los reclamos de la comunidad Nahuelpán.

Sobre la medida que tomó la comunidad en el día de ayer, comentó que "el personal de la Secretaría se acercó para escuchar los reclamos, que son varios, y nos encontramos con esta situación de que la planta no puede operar porque no puede ingresar el personal y no pueden ingresar los camiones que hacen la recolección de residuos en Esquel, Trevelin y el Parque Los Alerces".

"Ayer se hizo la recolección de manera normal durante la mañana, pero no pudieron descargar en la planta, por lo cual los camiones están cargados de residuos. Durante la tarde se decidió no llevar adelante la recolección, se encuentra suspendida hasta que se pueda destrabar este conflicto que tenemos", informó.

Respecto a los reclamos de las y los integrantes de la comunidad dijo que "las solicitudes que se hicieron eran diversas". "Un reclamo muy fuerte era que los vecinos quieren que la planta sea erradicada del lugar y se está solicitando la presencia del Ministro de Ambiente de Nación y de Provincia", señaló.

El secretario de ambiente remarcó que la gestión municipal actual no es responsable de la instalación de la Planta en ese lugar. "Hay todo un proceso, hay un estudio de impacto ambiental, hay un montón de instancias participativas", dijo en referencia a la ubicación de la planta.

"Hoy pareciera que eso no tiene validez y el reclamo es para que se saque la planta y que no se instale el parque industrial. No es una decisión que pueda tomar yo como secretario y tampoco es una decisión que implique una respuesta inmediata", resaltó, e indicó que el traslado implica conseguir un nuevo lugar y una gran inversión, por lo cual no es una solución que se pueda llevar a cabo en el corto plazo.

"Apelamos a que este conflicto se pueda solucionar lo antes posible", dijo.

Por último, se refirió al estudio realizado por la División de Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina debido a la demanda de la comunidad. En este sentido, destacó que desde la Municipalidad se envió dicho informe "a diferentes técnicos y nos dijeron que habían inconsistencias en el muestreo y los valores arrojados".

"Como municipalidad nos interesa saber si hay contaminación real, este informe que se presenta es un disparador y un llamado de atención para ver qué está pasando", apuntó y expresó que contrataron a la Universidad Tecnológica de Córdoba para que realice nuevos estudios sobre el suelo y el agua.