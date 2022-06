"Los peronistas tenemos que estar unidos para enfrentar a la derecha en la provincia, nosotros apostamos al peronismo"

El secretario general del gremio de Camioneros, indicó que "el peronismo en esta provincia es bastante particular, hasta el momento se ha hecho imposible hacer una convocatoria para que participen todos los sectores y se discuta contenido, y de esas discusiones surjan los candidatos. Porque acá cualquiera hace un acto y se presenta como candidato, no es así, los candidatos tienen que salir de la discusión política, del consenso, para que todos salgamos a militar por el candidato que tenga contenido, y propuestas con el mundo del trabajo, porque en esta provincia no se discute la generación de empleo, no se discute la energía, el valor agregado de los recursos que se llevan todos los días".

"El peronismo, a través del dedo mágico que viene vaya a saber de donde, elige los candidatos. Y cuando se eligen los candidatos a dedo se excluyen a todos los sectores y se le falta el respeto al militante y la dirigencia peronista de la provincia, porque el dedo no viene de la provincia, el dedo viene de Buenos Aires. Entonces esa política del dedazo la tenemos que terminar"

Seguidamente, expresó que "nosotros, los dirigentes tenemos que ponernos los pantalones largos para decir Pará, los candidatos los vamos a elegir nosotros y esos candidatos tienen que salir de la convocatoria, de la discusión política. Porque cuando te eligen un candidato a dedo, ¿Quién te milita una boleta? De hecho los últimos resultados que hemos tenido los peronistas en todo el país, han sido muy malos".