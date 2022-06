Óscar “El Chaqueño” Palavecino interrumpió su show ya que la policía subió al escenario para que terminara su presentación, lo cual llevó al enojo del cantante. En el marco de la 22 edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes”, que se realiza en honor al héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes.

Según se conoce El Chaqueño se extendió del tiempo previsto para la actuación por ello la organización decidió cortar el show. El artista arrancó su presentación a las 4.30 del viernes.

Alrededor de las 6.30 horas el cantante seguía su show junto al público, en el momento que la fuerza de seguridad interrumpió el escenario. Antes de bajarse, El Chaqueño manifestó: “Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”.

Cuando se retiraba en su auto del evento, el artista declaró a los medios: “Me mandan tarde y la gente paga la entrada, gasta plata para esperarme a mí. No sé para dónde disparar. No vuelvo más a Vaqueros de esta manera. Ya está, no tengo que rendirle nada a nadie. Es una ciudad muy bonita, pero cuando te sentís usado es feo. Está todo bien con el intendente, pero no me parece que se suba la Policía a cortarte lo tuyo cuando el pueblo y el público manda”.

En esta edición del Festival Marina Cornejo, diferentes artistas locales y Jorge Rojas. También a los alrededores había puestos gastronómicos con comidas típicas del lugar.