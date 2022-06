El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló de su futuro en la política, el cual aún no tiene definido y esperará al año 2023 para tomar una decisión. Dijo que si se alejara de la política, volverá a su estudio de arquitectura y dar clases.

"No lo sé, porque falta. Cuando pasan situaciones como esta semana parece una eternidad. En este momento estoy ocupado en solucionar los problemas de mis vecinos y tratar de traer las mayores soluciones posibles. Si uno hace las cosas bien en la vida, hay cuestiones que aparecen solas. Si no se da, volveré a la actividad privada con mi estudio de arquitectura, dar clases en la Politécnica. Tengo para esta altura de mi vida, un montón de proyectos para hacer", expresó.

Asimismo, Ongarato agregó: "Lo voy a definir entrado el año 2023 y no en este momento. Hoy, después de escuchar a Don Felipe Suárez que está afectado por la planta de residuos estoy tratando de llevar soluciones a él y a su familia con esta planta que fue mejor de lo que había antes, que era un basurero a cielo abierto. Nosotros lo mejoramos sin financiamiento y no alcanzaba. Hoy no es una planta modelo, pero no es un basural a cielo abierto porque lo estamos manejando bien".

Por otra parte, hizo algunas autocríticas sobre su gestión: "Hay un montón de cosas que no han salido, como gestiones que no han llegado y encontronazos internos. A veces, caer presa de la política barata donde lo que hacen es frenar al gobierno. Hay gente que busca que el gobierno se frene para decir que no hicimos nada y los voten a ellos. Esto se trata de que los gobiernos lo hagan lo mejor posible y uno le plantee a los vecinos que puede hacer mejor las cosas, pero no sobre el fracaso de otros", manifestó.

Por último, Ongarato remarcó: En nuestro país se ha apostado permanentemente al fracaso, como de Yrigoyen, Perón, Illia y todos los presidentes que hubo en los periodos democráticos. Se ha llegado al extremo de sacar a los gobiernos con la fuerza de las armas y eso tampoco soluciona el problema. Hoy nadie piensa en golpes de estado, pero sí se dan golpes económicos. La economía es hackeada permanentemente y el que está en la vereda del frente dice 'miren lo mal que están haciendo, vótenme a mí' y cuando llegan, no pueden solucionarlo. Esto es histórico. El Justicialismo ha gobernado gran parte y el país está mejor, pero tampoco lo pudo solucionar el radicalismo ni Cambiemos. Tenemos que apostar al éxito del gobierno que sea y cuando llegue la elección, decir cómo uno lo haría mejor".