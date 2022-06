El avión de Aerolíneas no aterrizó en Esquel y dejaron a los pasajeros en Bariloche

El avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Buenos Aires, no pudo aterrizar en el Aeropuerto de Esquel por falta de visibilidad.

Desde la madrugada de este domingo, se puede apreciar la niebla y las nubes bajas en la ciudad.

Debido a la situación, el avión tuvo que aterrizar en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche, dejando ahí a la mayoría de los pasajeros.

Un pasajero se comunicó con Red43 y comentó sobre la situación: "Nos dijeron que no se podía bajar en Esquel y el avión iba a bajar en Bariloche y nos daban la posibilidad de volver a Buenos Aires. Si quiero volver a Esquel mañana, no me garantizan de que el Aeropuerto esté operable y tengo que comprar otro pasaje. Todos se quedaron acá y hay gente muy enojada porque no hay lugares en los hoteles. Tampoco está operable la ruta para salir de Bariloche a Esquel de noche".

Desde la empresa, además, les comunicaron que no se harán cargo de la llegada de los pasajeros a Esquel porque no se trató de una falla de operación de Aerolíneas Argentinas, sino que esta situación se debe a las condiciones climáticas.