El Senador Nacional por Chubut, Ignacio Torres, participó en el lanzamiento de la temporada invernal 2022 acompañado por el diputado Nacional y candidato a intendente de Esquel, Matías Taccetta.

"Es una oportunidad para mostrar todo el potencial que tiene Chubut, no solo de La Hoya, sino un montón de prestadores turísticos, productores vitivinícolas. Estoy muy contento con la convocatoria y el éxito de esta jornada que se va a ver replicado en mas turistas en toda la comarca", expresó el Senador.

A su vez, Torres agregó que: "En un escenario de pospandemia, es importantísimo brindar herramientas al sector para que pueda tener mas circulantes, que puedan haber nuevas inversiones y tengan más y mejor infraestructura. El aeropuerto va a ser estratégico y sabemos que la partida se está ejecutando. Si dios quiere, se va a terminar en tiempo y forma y va a haber más conectividad con un aeropuerto de primer nivel para que crezca no solamente Esquel, sino toda la comarca y el sur de Río Negro".

Por otra parte, se refirió a un proyecto presentado para beneficios del sector turístico: "Nosotros presentamos un proyecto de alivio fiscal y fomento a las inversiones, que tiene que ver con tributos nacionales, pero a nivel local trabajamos con Taccetta y el Concejo Deliberante para poder tener una plaza atractiva, nuevas inversiones, tener más camas hoteleras y escalar un nivel más en la infraestructura hotelera en Esquel, dando la posibilidad del acceso a tierras, a beneficios fiscales. Hay que sacarle el pie de encima al que quiera invertir y generar laburo y tener mas prestadores que quieran apostar a nuestra provincia", manifestó.

Con respecto a los meses de invierno, el Senador Nacional consideró: "Va a ser una muy buena temporada. Me dicen que venimos muy bien con la nieve. Sin dudas estamos preparados y creo que hay mucha expectativa desde el sector para recibir mucha gente de Argentina, del turismo interno y de afuera. Ojala podamos mostrarle al país lo que tiene para ofrecer Chubut".

Sobre el turismo a nivel nacional, Torres dijo: "Es un poco salir de una época muy difícil, el hecho de estar encerrado y nos corten las libertades y de tanta incertidumbre. Ahora, por suerte estamos saliendo, pero no se terminó y hay una etapa en la que tenemos que seguir cuidándose, pero ya con otras libertades. Me parece que hubo un aprendizaje también para abordar las cuestiones pandémicas desde otro lugar.. El sector del turismo fue muy golpeado y me parece que se podría haber resuelto con corredores turísticos seguros. Creo que tenemos un sector privado en la provincia muy comprometido y estoy convencido de que la temporada va a ser un éxito.".

En cuanto al evento realizado en Buenos Aires, Torres expresó: "Lo fundamental es la agenda de vinculación. Que los prestadores puedan conocerse, tener acceso a distintas agencias. Este fue un evento más que importante para generar esos vínculos y tener mercado que puede llegar. Mostrar Chubut en Buenos Aires, es mostrar Chubut a toda la Argentina y me parece que es un evento que hay que replicar en cada temporada.

"Chubut recibe turistas de todos lados. En la comarca, en la costa y la verdad que estamos preparados para competir con plazas que tienen más infraestructura, pero para recibir más extranjeros, que es fundamental", concluyó el Senador.