Recordemos que el Gobierno mantiene el porcentaje de aumento acumulativo, anticipando la fecha de cada tramo y que, desde los gremios además, propusieron mejoras en el Ítem de antigüedad.

Este punto se debía resolver hoy, pero se esgrimió que aún no se trabajaron estos aumentos con el personal de Economía, lo que imposibilita tener una proyección de incidencia si son aplicados.

Los gremios habían solicitado la modificación en antigüedad, para llevarla al 4% de la categoría 12 de un régimen de 30 horas, lo cual sería equivalente a un incremento de 7,46% de la masa salarial y su diferencia volcarla en un Ítem remunerativo no bonificable igual a la zona" pero esto, traducido a números, aún no esta plasmado, por lo que no se puede dar una respuesta al reclamo.