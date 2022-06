En esta tarde de viernes, se está llevando a cabo la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel antes del receso invernal. Durante la hora de preferencia, la concejal de Cambiemos, Karina Otero, se refirió a la destitución del Dr. Conde de la oficina anticorrupción de Puerto Madryn.

"Cuando hablamos de controles, se me vino a la mente una situación que se vivió en Puerto Madryn cuando destituyeron al delegado de la oficina anticorrupción, el Dr. Conde, por estar investigando la obra pública del gobierno del intendente Sastre, entre otros organismos", expresó.

A su vez, Otero indicó: "La Unión Cívica Radical ha tenido siempre una cuestión de transparencia. Tenemos al Dr. Conde que es una persona sumamente honesta que ha sido arbitrariamente destituido.".

"En la oficina anticorrupción de Esquel tenemos a una persona que debería haber dejado la oficina. Al Dr. Conde lo destituyeron por investigar. LA UCR tiene que tomar cartas en el asunto y pronunciarse. Lo solicito como afiliada", agregó.

Por último, se refirió a su ausencia en la Comisión Investigadora: "Quiero hacer referencia al tema de mi ausencia en la comisión de investigadora y tiene que ver con una cuestión de salud. No estaba cuando se formó la comisión, por lo cual no estaba al tanto de qué se iba a solicitar. Estuve una sola vez y cuando la oposición fue a la justicia, lo creí como algo útil. Por lo tanto, no participé porque no estaba de acuerdo en esta comisión investigadora. Entiendo las herramientas que cada uno tiene, pero cuando actúa la justicia hay que dejar que siga investigando".