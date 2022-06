El secretario de ATECH Regional Oeste, Martín Pena, en comunicación con Red 43 se manifestó sobre el paro de 24 horas que se desarrolla este lunes en reclamo del mejoramiento de la infraestructura de las escuelas.

La medida de fuerza también fue motivada por la situación de la Escuela Nº 7719 de El Maitén, en donde más de 50 estudiantes y docentes sufrieron intoxicación por monóxido de carbono.

En este marco, Pena señaló que "nos preocupa y nos alerta algo que no nos llama la atención porque lo venimos denunciando hace muchos años, que es la precariedad con la que se arreglan las escuelas, la precariedad con la que están abiertas".

Sobre la situación edilicia de las escuelas de la región dijo que "si uno hace un relevamiento se da cuenta que muchas de las escuelas no deberían estar abiertas y escuchamos 0 respuestas".

Mencionó los problemas edilicios que tienen escuelas como la Nº 713, Nº 137 de Costa del Chubut, Nº 208 de Sierra Colorada y la escuela de Lago Rosario, que "desde enero no tiene gas".

Una de las acciones que impulsó el sindicato en el marco del paro de hoy fue llevar una nota Claudio Tardón, responsable de la Delegación Administrativa de Escuelas Región III para que de cuenta del estado de las escuelas. "Pedimos que haga un informe detallado sobre cómo está cada una de las escuelas y que lo firme porque queremos un responsable si llega a pasar algo", dijo y resaltó que "no queremos que pase lo mismo que en El Maitén".

Asimismo denunció lo que ocurre en la escuela Nº 37: "La caldera está arreglada con una goma y alambre, es súper precario y es peligroso, es complejo. No lo terminan de arreglar porque no hay plata, no hay presupuesto".

El dirigente responsabilizó directamente al Gobierno Provincial de Mariano Arcioni por el estado en el que se encuentran los establecimientos educativos.

"Tienen guardado en un cajón la ley que les permitiría recaudar dinero genuino para arreglar las escuelas. Tienen los elementos legales, los instrumentos para recaudar y no lo quieren hacer es falta de voluntad política y falta de voluntad para tocar los intereses de las grandes empresas multinacionales", remarcó.

"Decimos que es de fondo, lo que estamos diciendo es que es un modelo de provincia que no da más, donde se ajusta todo lo que tiene que ver con inversión educativa y con los trabajadores y trabajadoras", denunció.

Por último informó que el acatamiento al paro de hoy es "irregular". En las próximas horas la entidad gremial precisará el porcentaje de docentes que adhirieron a la medida de fuerza.