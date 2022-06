Cristian English es un pintor y músico de Comodoro Rivadavia que desde chico tuvo en claro lo que quería ser. Realiza dibujos y pinturas en lienzo, fibrofácil, billetes y murales. Sus obras están en las paredes de las avenidas más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comenzó a pintar cuando era chico mientras su mamá, docente, corregía exámenes, Cristian le acompañaba con su dibujo y pintura con los materiales que tenía en su casa. A los 12 años dejó de pintar y se dedicó a la música hasta los 23 años que volvió a tocar el pincel.

En conversación con Red43, Cristian contó cómo volvió a la pintura: “Viajé a Europa porque estaba un poco bajoneado, renuncié al trabajo y con lo que tenía ahorrado me compré el pasaje de ida y vuelta, estuve viajando 3 meses. Me fui con mi guitarra y tocaba canciones en la calle. Cuando volví del viaje mi hermana estaba haciendo retratos y me invitó a pintar yo estaba bastante negado porque no me salían las cosas que yo quería hacer y ahí descubrí que en realidad el problema eran los materiales que usaban y no mi habilidad”.

Empezó sobre hojas de computadoras en su infancia, luego pasó a hojas de dibujo profesional, probó lienzo en bastidores de madera, fibrofácil y ahora se dedica a pintar billetes y murales.

Entre sus murales más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires están el de Juan Alberto Badía en Thames y Córdoba; el mural del Secreto de sus Ojos dentro de un proyecto del Gobierno de la Ciudad; un mural de Charly Garcia en Primera Junta.

Al hablar del reconocimiento del público, sostuvo “es muy linda la recepción, lo que tiene la pintura en particular es que es medio anónima vos ves la firma pero no sabes quién lo hizo, es difícil enterarse quién está detrás de eso. Pero en general me pasa que me dicen ‘vi una pintura tuya, me di cuenta por la pincelada’ eso es maravilloso, para mi es lo más valioso que puede tener el arte plástico”.

Con respecto a la idea de los billetes, Cristian comentó: “Cuando salió el billete de cinco pesos armaron una convocatoria de artistas y me invitaron a participar, la verdad que me encantó, es re lindo porque es muy chiquito entonces te da la posibilidad de tenerlo arriba de la mesa, es muy particular”. Las ideas surgen del intercambio “entre lo que yo quiero y la gente pide, siempre valoro mucho el intercambio con la gente que está del otro lado, me parece que es muy importante desde el lado artístico ser permeable al contexto”.

En referencia a cómo se combinan la pintura y la música, el artista explicó: “Lo combino en el video porque a veces estás editando el video y es increíble como caen las tomas en cada parte del video al punto de que tiene que ver lo que está sucediendo en la canción con lo que estoy pintando, es como que hay algo de magia, inexplicable”.

Su música se encuentra en las plataformas digitales como Cristian English. Al igual que para conocer sus pinturas o hacer pedidos en instagram como cristinaenglishok.