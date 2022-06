La vecina de B° 28 de junio, Iris Rojas, habló de sus comienzos como trabajadora en el barrio y recordó a su marido, Gabino Díaz, quien fue el primer presidente de la Junta Vecinal.

Iris Rojas vive en el barrio 28 de junio desde hace 41 años y fue esposa de Gabino Díaz, el primer presidente de la Junta Vecinal de este sector de Esquel con quien tuvo tres hijos.

"Fue en varias oportunidades presidente de barrio. Por más de que no era presidente, a él le gustaba ayudar mucho a los vecinos".

A sus 18 años de edad y junto a su marido, comenzó a trabajar en este sector de la ciudad construyendo su propia casa ya que "si querían tener una casa tenían que trabajarla".

"De muy joven empecé a luchar junto a mi marido por la casa".

Paralelamente, Iris Rojas obtenía fondos de los tejidos que realizaba en un club de madres destinándolos para la construcción de las casas del barrio VEPAM. "Nos llevó 2 años o 3 construir todo. El 16 de noviembre de 1983 se entregaron las primeras 16 casas de este barrio", recordó.

Hoy en día Iris Rojas vive sola en su vivienda. Su marido falleció hace 8 años y ahora lucha sola por su casa. "Tengo un valor muy grande por mi casa, la amo y no quisiera que se me caiga porque nos dio mucho esfuerzo", expresó y señaló: "soy trabajadora, desde lo 9 años. Me quedan 2 años para jubilarme".

"A todos les digo que uno con esfuerzo se puede llegar a todos lados. Sé que es difícil, por eso los valoro mucho".

"Me gustaría que el barrio siga adelante, que no se pierda y se hagan muchas cosas. Ojalá que el presidente de ahora y el que venga pueda lograr todo lo que se está pidiendo para el barrio", comentó Iris Rojas.