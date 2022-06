Esta mañana vecinas del No a la Mina junto a Damián Duflós, Secretario de Cultura, realizaron una conferencia de prensa en el Museo Histórico Municipal de Esquel por la presentación del libro del periodista Martín Ulacia llamado "No fue No - Crónica del Chubutazo" y una nueva movilización en contra de la megaminería.

En este marco, Duflós invitó a las y los vecinos a acercarse al Museo a partir de las 19.30 horas para disfrutar del evento. "Creemos que mañana a pesar de las condiciones climáticas la gente se va acercar a la presentación", dijo.

Por su parte, Viviana Moreno, comentó que "van a haber actividades en Esquel este 4 y en Trevelin el domingo 5 por el Día del Ambiente". En el marco de un nuevo 4 y una nueva movilización en defensa del agua y el territorio, expresó que "estamos indignados y preocupados por el accionar policial para con las asambleas y los movimientos sociales". En este sentido recordó que tras la aprobación del proyecto de zonificación minera el pueblo "doblegó la voluntad del Gobierno y parte de la Legislatura y logró que se derogara, pero tuvo un costo altísimo".

"Es un recuerdo que tiene que ver con gente que puso el cuerpo y fue muy doloroso", dijo, y agregó que "lo que indigna es que las personas que fueron responsables de semejante represión, que lo vamos a ver en las mas de 50 entrevistas que hizo Ulacia, fueron condecorados".

"Nos alarma que haya sido nombrado como Jefe de la Policía de Chubut el comisario Brandt, que tiene una condena por abuso policial en un caso en la comunidad de Vuelta de Río", enfatizó. En este contexto, sostuvo que desde la asamblea se rechaza el nombramiento.

Desde la UACCH estamos alarmados y creemos que el gobernador tiene que dar un paso atrás y que se equivocó al elegir una persona con estos antecedentes. Nada nos asegura que las fuerzas vayan a proteger al pueblo", adviritó.

Para finalizar, las vecinas recordaron que en esta fecha especial se marchará a las 18 horas puntual en la Plaza San Martín para luego poder participar de la presentación del libro del periodista Martín Ulacia. Dicha presentación se hará en el Museo Histórtico Municipal de Esquel a las 19.30 horas de este sábado.