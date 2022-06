El intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, se refirió a las críticas que recibió y la polémica generada a partir de su viaje a Comodoro Rivadavia, en el cual visitó la Planta de Residuos Sólidos y participó de exposiciones y charlas de funcionarios.

"No era un acto del radicalismo, era un acto organizado por un concejal radical, pero se trataba de una charla de la cual me invitaron a participar", dijo . "Estaba Alfonso Prat-Gay que habló de por qué hay inflación desde siempre en nuestro país y a mi me interesa ver, como Intendente, como esto impacta en el funcionamiento de la Municipalidad", justificó.

"Gustavo Mena expuso sobre la Boleta Única, no eran temas político partidarios", añadió.

Asimismo, el intendente resaltó que "si la reunión hubiera sido de la UCR para radicales, iba con mi auto particular, hubiera pagado el viaje o no hubiera ido". "Cada vez que hay un viaje y fuera de los horarios de las gestiones aprovecho a escuchar a gente que tiene cosas para aportar que puedan servir para mejorar la gestión de la municipalidad de Esquel", indicó.

En este sentido, se refirió sobre las declaraciones que hizo la concejal, Valeria Sanders, sobre los motivos de su viaje vinculados a cuestiones político-partidarias. "Quieren aprovechar la chicana o quizás lo hayan hecho cuando tuvieron la posibilidad en su momento, allá ellos", apuntó.

"A mi nunca me hubiera molestado que un intendente de otra ciudad se este capacitando o esta buscando ideas para aplicarlas en su ciudad", enfatizó.