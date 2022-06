El meteorólogo y geomagnetista, Lucas Merlo llevó la misión de Cáritas Argentina al continente Antártico.

“Represento al Servicio Meteorológico Nacional y estoy encargado del observatorio geomagnético, que es el único que tiene Argentina en la Antártida. Mi función es la obtención de datos que se generan en el observatorio. Esto sirve para supervisar cómo interactúa el campo magnético terrestre con todas las perturbaciones que vienen desde el espacio, especialmente del sol”, contó Lucas sobre el motivo de su viaje.

Además, él es voluntario de Cáritas Esquel, Chubut. “A Cáritas llegué hace casi dos años, invitado para dar una charla sobre el cambio climático. Me encantó poder involucrarme y comentar un poco de lo que sabía. Al poco tiempo, se me contactó para decirme si me interesaba integrar la mesa de ambiente que se estaba generando a nivel nacional y crear proyectos interesantes. A partir de ahí fue donde empecé a trabajar, pero también a involucrarme en cuestiones más sociales.

Fue todo un logro para mí, a nivel profesional, poder ayudar a través del trabajo cómo meteorólogo, ver como venía el tiempo, poder generar alertas a gente que tal vez no tenía acceso a medios de comunicación, sobre todo con los vientos, nevadas y variables fuertemente perjudiciales en esa región. Ni hablar cuando me introduje con la ayuda directa, a entregar mercadería en los barrios, arreglar casas, hacer algunas instalaciones eléctricas. Ese fue mi gran paso por Cáritas y por eso mi idea es seguir cuando vuelva”, relató.

Lucas tiene presente a Cáritas acortando distancias. “Siempre uno busca ser un conector, una persona que pueda generar cosas lindas, o toma de conciencia. Y qué mejor Cáritas que ayuda a muchísima gente, que está presente para un montón de cosas. Para mí es un orgullo estar tan lejos y poder ser quien muestre que acá también se siente Cáritas. Me siento agradecido de corazón”, reflexionó.