Claudio Jaramillo vive en Esquel y participó del Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada el 6 y 7 de junio en Costa Salguero, Buenos Aires. Se convirtió campeón en las categorías de pizza a la piedra y de empanada. El concurso es organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE).

Claudio se anotó para competir en las categorías de pizza a la piedra, al molde y vegana. Por otro lado, en la categoría de empanada de carne al horno. En total en la competencia había 7 categorías de pizzas y 1 categoría para empanadas.

En diálogo con Red43, Claudio comentó que en 2018 vio el torneo por redes y desde entonces “quería participar”, después no se hizo más por la pandemia. Cuando abrieron las inscripciones este año “me anoté en las categorías y no sabía que presentar, quería traer algo con identidad patagónica”.

Con respecto a la competencia sostuvo: “los jueces de las pizzas son italianos y conocen mucho de masas. Entonces las masas tienen que ser hechas con fermentaciones, en todas las categorías la cubierta de la pizza era libre”.

Por otro lado, agregó que trajo toda la materia prima congelada desde Esquel y la preparación se realizaba un día antes en las cocinas del evento. Por lo que al otro día iban a competir.

Al referirse a su experiencia en el rubro, explicó: “mis trabajos siempre fueron en pizzerías, fui cadete y después pizzero. Luego me fui más a la gastronomía eso me ayudó con la idea que traje de la presentación, la estética, hacer algo gourmet que sobresalte a los demás, pero sutil que no invada una pizza”.

Ganó con la pizza a la piedra, compuesta por jamón de capón de la zona con morillas estofadas que son hongos de la región. Por el lado de la empanada ganadora, la masa tenía pigmentos de azafrán de Trevelin con un relleno de cordero, cebollas caramelizadas, morrón y queso azul.

"El premio significa mucho por todo lo que he pasado estos 2 meses, vengo preparando todos los productos de la mayor calidad, el esfuerzo y el gasto de venir de allá hasta Buenos Aires, por mi familia que son los que me apoyan siempre y están en todos los detalles”, agregó el campeón de la pizza y empanada.

Después de alcanzar este reconocimiento, Claudio expresó: “lo único que se me viene a la mente es sentarme con mi señora en Esquel y decir cuando abrimos nuestra pizzería”.