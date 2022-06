Nicolas Kasanzew es un periodista que cubrió la Guerra de Malvinas desde el lugar de los hechos. Hoy, mediante videollamada, fue el invitado al programa Firma y Aclaración por Red43 con la conducción de Ricardo Bustos.

Kasanzew estará brindando una charla el sábado a las 15.30 en el Centro Cultural Melipal.

"Voy a hablar de la historia completa de Malvinas, no de la sesgada que nos vendieron durante 40 años. Sobre todo lo que ha quedado afuera de los medios, los políticos y la sociedad. Son nuestros héroes de la guerra. Hablan de una aventura militar condenada al fracaso, que mandamos chicos con gomeras y no hay nada más falso de eso. La flota inglesa estuvo a punto de retirarse y me parece muy injusto que los héroes de Malvinas no sean conocidos ni reconocidos", manifestó.

Asimismo, Kasanzew dijo que: "el ejemplo de los héroes es lo que puede sacar a la argentina de la decadencia en al que se encuentra. El ejemplo si es conocido y no ocultado, es una levadura que actúa en tiempo y espacio y eleva la vara. Al elevar la vara, la población que conoce se eleva y es mucho más difícil -a una población elevada- saquearla".

Sobre su regreso de Malvinas, comentó: "Me pasó lo mismo que a los soldados. Después de Malvinas se dio la orden de que había que ocultar Malvinas y a los soldados no les dieron la bienvenida. Hubo abandono de persona, no hubo contención médica. A mí me quisieron esconder, me persiguieron y aguanté hasta 1990 que me fui a trabajar a Miami porque tenía una familia que mantener. Esto es un privilegio de haber estado codo a codo con nuestros soldados. En el futuro, la Guerra de Malvinas va a estar a la altura del Cruce de los Andes y otras epopeyas de Argentina".

En cuanto a su trabajo posguerra, recordó: "No había televisión privada. Eran todos canales estatales y, si el dueño te prohíbe, no trabajas. El gobierno militar no quería mostrarme y específicamente me prohibió el gobierno de Alfonsín. Paradójicamente, Alfonsín fue el presidente que más personas prohibió en la televisión".

"Las ideas falaces siguen imperando en los medios y en los políticos como Loustau, Manes, Patricia Bullrich que no tienen conocimiento de la causa Malvinas. El estado debe contar la historia verdadera, pero el estado no se interesa en contar la verdadera historia. Los medios han ayudado a que la verdad abra paso. Las nuevas generaciones no conocen nada, pero apenas se enteran, se asombran y se enojan porque no se lo han enseñado en las escuelas", añadió Kasanzew.

Por otra parte, el periodista opinó sobre las tierras pertenecientes al estado argentino que son reclamadas por mapuches: "Los que volvieron están doblemente ofendidos por la traición a la patria de entregar territorio nacional. El centro de los llamados mapuches está en Inglaterra y está claro quiénes están detrás de esta gente. Ha pasado una cosa terrible en el país al dejar de enseñar los valores, los actos heroicos y se ha ido naturalizando la traición a la patria. Hoy no molesta ni irrita a nadie. Ahora un juez o un gobierno dicen que tenemos que entregar territorio nacional a alguien quiere crear otra nación en nuestro suelo y nadie reacciona".

En otro tema, expresó sus sensaciones sobre el Himno Nacional argentino: "Es una gran emoción porque es la quinta esencia de la patria. El himno y sus palabras "o juremos con gloria morir" se han convertido en un sonido y no se canta, se tararea, se oculta el himno. Se permite que los estudiantes no lo conozcan. Con respecto a los mapuches, en Bariloche me dicen que son pseudo mapuches los que están al frente de todo esto. Hay muchos vivos que están buscando un gigantesco negocio inmobiliario".

Sobre el cierre, Kasanzew dijo: "Argentina puede desaparecer como nación. Existimos porque Brasil y Chile no se oponen a que existamos. Carecemos de fuerzas armadas, que no son para ir a la guerra; son para no ir a la guerra. Son para decir 'mirá lo que tengo atrás, no te metas conmigo' y no tenemos nada atrás. Tenemos riquezas que están escaseando en el mundo".