El Senador Nacional por Chubut, Ignacio Torres, visitó los estudios de Red43 para hablar de diversos temas. Entre ellos, la situación económica del país tras una semana muy caliente con la salida de Martín Guzmán, la asunción de Silvina Batakis y el precio del dólar que subió considerablemente.

Desde el punto de vista de Torres, la interna del kirchnerismo está perjudicando la economía del país: "El problema va a seguir siendo el mismo, con Guzmán o con Batakis. Lo que no puede pasar es que los internismos de un gobierno deje de rehenes a todos los argentinos. Si tenés un Ministro de Economía que piensa una cosa, un Secretario de Energía que piensa otra y un Presidente del Banco Central que no piensa lo mismo que estos dos, es la crónica de que la vas a chocar seguro", expresó el Senador.

A su vez, Torres consideró que: "El Ministro de Economía tiene que tener el mando con una política económica, de la mano de una política energética y monetaria y hoy están todos peleados. Es muy difícil ver un rumbo claro a mediano o largo plazo, tener previsibilidad, confiar y la Argentina necesita confianza, no darle un mensaje a los mercados".

Por otra parte, se refirió a las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Me hubiese gustado que el Presidente nos hable a los argentinos y nos diga 'esto es lo que voy a hacer, mando yo'. En este gobierno pasa algo insólito, que el poder lo tiene alguien que no lo tiene que tener que es la Vicepresidenta y está todo roto. Es preocupante y espero que el Presidente tome las riendas y asuma su responsabilidad de gobernador", manifestó Torres.

Asimismo, el Senador Nacional de Juntos por el Cambio opinó sobre los dichos de Alfonso Prat Gay, quien dijo que Argentina podría tener una inflación mensual de dos dígitos: "No me gustan los agoreros de la desgracia. Hay economistas que hace 30 años dicen que Argentina va a explotar. Explotamos muchas veces, nos recuperamos muchas veces, pero no es momento para tirar nafta al fuego. Es real que eventualmente caigamos en una mega inflación, pero hay un factor de miedo y susto que cuando se asusta la gente, los comerciantes remarcan. En el mundo, con el contexto de la guerra en Rusia están bajando los impuestos a los combustibles para que no impacten en la gente y nosotros los aumentamos. Estamos siendo todo al revés. Mientras tanto, el Presidente y la Vicepresidenta se chicanean, es un cambalache. Eso hace un fin del ciclo del kirchnerismo", aseguró.

Por último, Torres dejó su punto de vista sobre el futuro económico del país ante un eventual cambio de gobierno: "Tiene que venir un gobierno con diálogo, que sea trasversal a todos los sectores y con políticas de estado a medianos y largo plazo. En Chile pasan gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, pero la política económica va por un carril y hay cosas que no se discuten más. Tienen crecimiento sostenido hace años. Acá pasan cuatro años, estaba todo mal y queremos una Argentina distinta. Hay que sostener un camino en lo que hace a la política económica, monetaria, fiscal. Tiene que haber un acuerdo de responsabilidad fiscal y parar con la fiesta de la emisión monetaria", cerró.