La tiktoker argentina Danelik Star se fue de vacaciones a San Carlos de Bariloche, desde ahí realiza videos para contar su experiencia en el destino turístico. En su perfil de la red social se mostró feliz por haber conocido la nieve y tener la experiencia junto a sus amigas, sin embargo entre los videos publicados hay uno que se volvió viral y generó opiniones entre sus seguidores.

Danelik Star es oriunda de Tucuman y tiene más de 2.8 millones de seguidores en la red social. En uno de sus vídeos contó que en un centro invernal le cobraron 500 pesos cada botella de agua y 1300 pesos por una sopa de calabaza servida en un vaso descartable de café.

La influencer contó con humor: "No saben lo que me acaba de pasar. Me he pedido una sopa. Miren, 1300 pesos la sopa y 500 pesos cada agua. Y no es lo peor el precio, miren lo que es la sopa: un vasito descartable con la sopita. Me quiero morir".

Además, añadió que la sopa “no tenía sal” y quien les atendió le preguntó si era para compartir “imaginense, dos cucharas de sopa para cada una”.

Entre sus seguidores comentaron sus opiniones, por un lado aseguraron que son los precios que se manejan en uno de los lugares turísticos más elegidos para esta época del año. En tanto que otros usuarios se mostraron sorprendidos por el precio y afirmaron que fue una estafa.