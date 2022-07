De acuerdo al informe emitido por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), 1.367.408 turistas equivalen a una recuperación del 36% del total de la prepandemia, marcando un proceso de reactivación importante. En ese contexto, el Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, señaló que “las entidades internacionales del turismo, en diferentes ámbitos, mencionan que este año los países no recuperarán más del 50% de ingresos turísticos de la prepandemia. Nosotros, en Argentina, ya estamos casi en un 40% de recuperación y nos queda por delante otro semestre intenso, por lo que estos números muestran que la reactivación del turismo receptivo internacional está en marcha”.

Sosa especificó que del análisis estadístico de ingresos que genera el Inprotur, se desprenden interesantes datos:

El top 10 de los países emisores de turistas de este primer semestre de 2022 lo integran, en ese orden, Brasil (que ya llegó a los 300 mil turistas ingresados), Uruguay (superó los 226.000 turistas), Chile, Paraguay, Estados Unidos, España, Bolivia, Perú, Francia y Colombia.

En ese sentido, el ranking de porcentaje de recuperación de cada mercado comparado con el mismo período de la prepandemia (1º semestre de 2022 vs. 1º semestre de 2019), muestra que el primer lugar lo ocupa España con un 61% de recuperación, le siguen Uruguay con un 60%; México con 49%, Estados Unidos con el 47% y Brasil con el 41%.

Sosa especificó que de este análisis “podemos mencionar que Brasil tuvo una recuperación importante que se empezó a notar en cuanto a llegada por vía aérea a partir de abril de 2022, cuando se incrementaron frecuencias, sobre todo las de Aerolíneas Argentinas, y por vía terrestre desde marzo, cuando tendió a normalizarse el ingreso por pasos fronterizos. Precisamente, por vía terrestre, se destaca que en el mes de mayo y junio, Brasil superó el 100% de ingresos que tenía en esos mismos meses de 2019. Así, Brasil muestra una recuperación del 61% por vía terrestre ubicándose segundo en el top 5 de ingresos por esta vía”.

“Desde el Inprotur mantuvimos una fuerte presencia digital durante toda la pandemia y desde el mismo momento de la reapertura en octubre de 2021 estuvimos presentes presencialmente en diferentes ciudades y eventos”, añadió Sosa. Recordó que dos días después de reabiertas las fronteras “fuimos a Fortaleza a la Feria Abav para dar a conocer las novedades de Argentina. Luego en noviembre estuvimos en San Pablo en el Forum Panrotas y en el mismo mes en Gramado, en Festuris, una feria del sur de Brasil. Nuestras acciones prosiguieron con presentaciones ante tour operadores y agencias de viajes en Curitiba, Brasilia, Porto Alegre, Manaos, Goiania, pero además estuvimos en las ferias WTM San Pablo, Ugart en Porto Alegre y el Salón Paranaense, entre otras. Además generamos presentaciones de los nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas y durante noviembre y diciembre tuvimos activaciones en vía pública en seis ciudades de Brasil. Y mediante un acuerdo con la tour operadora Mondiale realizamos un road show de un mes y medio en 15 ciudades de 5 estados de Brasil que impactaron sobre 550 agentes de viajes brasileños. Y ya tenemos programado para el segundo semestre otra batería de acciones para consolidar al mercado brasileño como el más importante emisor de turistas hacia Argentina”.

En cuanto a Uruguay, se debe resaltar que es el segundo mercado de mayor recuperación general (60% comparado con la prepandemia), por vía terrestre ocupa el primer lugar (66%) y existen datos muy interesantes para mencionar: si comparamos mayo de 2022 con mayo de 2019 Uruguay no solamente se recuperó totalmente sino que creció llegando a un 163% y lo mismo sucedió en junio, con un 160% de recuperación y crecimiento. Uruguay, también encabeza el ranking de recuperación porcentual por vía fluvial con un 60%, mostrando picos como en mayo 2022, con un 105% de recuperación y crecimiento comparado con la prepandemia. “En ese sentido, desde el Inprotur hemos generado campañas digitales, pero también de vía pública en forma cooperada con las empresas náuticas que trasladan a los turistas uruguayos y con la presencia del Ministro, Matías Lammens, encabezamos una misión comercial con empresarios argentinos en Montevideo, donde tuvimos una muy buen repercusión, ya que se generaron acuerdos comerciales que hoy se muestran en las reservas y llegada de turistas”, señaló Sosa.

En el caso de Chile, se observa un importante crecimiento en su porcentaje de recuperación a partir del mes abril, alentado por el incremento de frecuencias aéreas y la normalización de pasos fronterizos. “En este caso, en agosto tenemos previsto realizar una misión comercial en Santiago y Concepción. Las aerolíneas también están recuperando frecuencias y estamos observando una gran demanda de reservas”, explicó.

Para destacar es la reacción que tiene el mercado de Estados Unidos (ya ingresaron más de 100 mil turistas nortamericanos): está 5º en el ranking general de ingresos, pero 4º en el ranking de recuperación porcentual (47%). “Si tomamos los ingresos por vía aérea, EE.UU está segundo y desde enero siempre se mantuvo con una recuperación superior al 60% y picos del 77% en junio, como consecuencia de la normalización casi total de las frecuencias aéreas de la prepandemia”, consideró Ricardo Sosa. En ese marco recordó que “al margen de las activaciones digitales, participamos en ferias dirigidas al público final como la Travel and Adventure Show de California y New York. Además en noviembre de 2021 estuvimos en Florida y New York generando reuniones con operadores y hace dos meses volvimos a New York a participar de Rethink South América que organizó Latam”.

Otra situación similar es la del mercado español. Fue el que más se recuperó porcentualmente de todos los mercados emisores hacia Argentina con un 61% (casi 65 mil turistas ingresados). Esta buena reacción de España se observa durante los seis primeros meses del año, siempre por arriba del 50%. En cuanto al análisis de ingresos por vía aérea, España está primero con un 74% de recuperación semestral y desde enero a marzo fue el mercado que más se consolidó, siempre por arriba del 70% de recuperación de ingresos comparados con la misma época de 2019. “Esto sucede, debido a que las frecuencias aéreas se encuentran casi en los mismos niveles de la prepandemia y la fuerte promoción que encaramos en España, primero apostando fuerte a la feria Fitur en 2021, cuando nadie se imaginaba que podría existir una cercanía de reapertura, allí obtuvimos el premio al mejor stand y proyectábamos una reapertura de fronteras para los últimos meses, algo que ocurrió. Allí mismo generamos activaciones públicas y luego prosiguieron con participaciones en otras ferias menor y la apuesta consolidada en Fitur 2022, donde pudimos concretar compromisos de recuperación de frecuencias de Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas”, detalló Sosa.

Analizó que el 1.367.048 turistas extranjeros ingresados al país es la muestra más palmaria de este proceso de recuperación, el 80% de aerolíneas que volaban hacia Argentina en la prepandemia recuperaron frecuencias y anunciaron más vuelos, pero además otras que nunca lo hicieron comenzaron a volar nuevos destinos. Por ejemplo, Aerolíneas Argentina generó vuelos históricos al conectar por primera vez San Pablo (Brasil) con Salta y Tucuman en el norte argentino; Viva Air comenzó a conectar por primera vez en la historia a Medellín con Buenos Aires, Sky comenzó a volar por primera vez entre Lima y Buenos Aires y lo mismo hará Jet Smart dentro de muy poco tiempo. “Estas cuestiones son símbolos no solamente de la reactivación sino del crecimiento que buscamos generar desde el mismo momento de la llegada de nuestra gestión. Nuestro desafío es recuperar lo más rápidamente posible los niveles de prepandemia e inmediatamente generar crecimiento sobre los números de la prepandemia”, aseguró Sosa.

Finalmente resaltó que “el turismo receptivo internacional es un gran motor generador de divisas para el país. Ya se generaron ingresos por 1.300 millones de dólares y estamos seguros que vamos a seguir creciendo, tal cual son los lineamientos que genera nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández”.