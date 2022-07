El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes, al presentar el plan de obras "Argentina Grande", que su gestión es la de un "Estado presente que no deja en manos privadas lo que el Estado debe hacer", a la vez que ponderó que "la obra pública es un gran motor para generar trabajo".



En un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, Fernández anunció, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, siete obras de las 120 estratégicas de "Argentina Grande, el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación" que ya tiene 5.000 obras en ejecución.

Las palabras del Jefe de Estado, las de Katopodis y las de los gobernadores que participaron del acto hicieron eje en la construcción de una Argentina que se desarrolla a través de la obra pública y que lo hace de manera "federal".



"La obra pública debe ser un gran motor para llevar trabajo y desarrollo a todo el país", sostuvo.



Fernández destacó las obras puestas en marcha y distribuidas en todo el territorio nacional y subrayó: "Como porteño que soy me indignaba y pedía que confiaran en mí que soy el más federal de los porteños: acá están las pruebas".



El anuncio de este lunes contempla 120 emprendimientos estratégicos que fueron presentados como capaces de cambiar el perfil socioproductivo del país para los próximos 30 años y que se suman a los 5.000 que se desarrollan en la actualidad.



En su discurso, Fernández recordó que, al llegar a la Presidencia, en 2019, debió lidiar con lo que había quedado del sistema de Participación Público Privada que había inaugurado Gobierno de Cambiemos y que -calificó- como una "formidable estafa".



"Cuando los tiramos abajo y los licitamos como obra pública, nos ahorramos el 70 por ciento del valor inicial", indicó al respecto y agregó que un Estado "presente" no "deja en manos privadas aquello que el Estado debe hacer".



A renglón seguido, el mandatario señaló: "Es la diferencia que hay entre los unos y los otros, somos distintos, somos diferentes: Hemos llegado hasta aquí para que Argentina recupere la producción, el trabajo, la dignidad, la educación y la salud pública. No hemos llegado para postergar nada de eso", sostuvo.



La relación entre el desarrollo de la obra pública y su impacto en el crecimiento de la industria de la construcción también estuvo presente durante el acto.



El gobierno nacional exhibe por estos días un récord histórico en cantidad de trabajadores en ese rubro.



Además de recorrer la importancia de los emprendimientos anunciados, el Presidente apuntó contra los que "causaron la depresión" al país y, ahora, "vienen a contar" cuán deprimidos están los argentinos.



"En ese Estado de desconcierto, algunos repiten la frase de que la política son todos iguales, y no somos todos lo mismo: algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria y soberana, y otros creen en una sociedad claudicante que tiene amparo sólo para una mitad de Argentina y deja a su tuerta a la otra mitad".



Foto: Presidencia.



Katopodis, en tanto, sostuvo que las anunciadas son "obras que le cambian la matriz de desarrollo a la Argentina" y señaló que cada vez que el peronismo decide hacer obras "está definiendo qué desarrollo y progreso queremos para la gente".



De estas obras, 48 son de infraestructura vial, 55 son hídricas y de saneamiento, y 17 de infraestructura rural, urbana y del cuidado, informó Presidencia.



Entre las destacadas hoy, se puso el foco en siete de ellas, como el puente Chaco-Corrientes, un emprendimiento que no tiene registro que lo iguale en los últimos 40 años, según se indicó desde el Ejecutivo.



A su turno, desde el Chaco, Jorge Capitanich expresó su satisfacción por anunciar las obras del puente a las que calificó de "estratégica" y que servirá para el "corredor bioceánico".



El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, en tanto, calificó como "fundamental" las obras de adecuación del Túnel Caracoles – Sistema Cristo Redentor en su provincia, que con una inversión de $5.589 millones, incluirá la duplicación de la calzada del túnel ferroviario y la construcción de galerías de interconexión, en el tramo desde Las Cuevas hasta el Límite con Chile.



El salteño Gustavo Sáenz, por su parte, agradeció que entre las obras anunciadas está la nueva ruta-autopista que se hará en Salta con una inversión de 10 mil millones de pesos.



Asimismo, el catamarqueño Raúl Jalil ponderó la "mirada federal" del Gobierno nacional y expresó su satisfacción por la construcción de un dique en su provincia.



El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, calificó de "día histórico" el anuncio del nuevo edificio del hospital norpatagónico, de alta complejidad, que beneficiará a toda la región y permitirá el arraigo de los nacidos en el sur del país.



Foto: Presidencia.



Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo tucumano, también expresó su gratitud por la construcción de la autopista sobre la ruta nacional 9, entre Tucumán y Santiago del Estero, que formará parte del corredor bioceánico y que demandará una inversión de casi 17 mil millones de pesos.



"La inversión del Gobierno nacional en materia de obra pública en Tucumán, equivale al 35% del presupuesto total de la provincia", precisó.



Zamora, en tanto, se refirió a la obra de acceso a la localidad turística de Termas de Río Hondo, con una inversión de casi 12 mil millones de pesos, y manifestó estar "contento porque el federalismo realiza una obra históricamente esperada".



Por último, Kicillof expresó su "agradecimiento" por "una cantidad inmensa de obras en la provincia de Buenos Aires" y lamentó que la anterior gestión de Cambiemos hubo muchas "obras prometidas y no realizadas".



Como parte del plan Argentina Grande, el Ministerio de Obras Públicas definió 120 obras estructurales y de gran escala que están "transformando el desarrollo productivo, la integración regional y el crecimiento con oportunidades en la Argentina", y que representan una inversión total de $837.000 millones.