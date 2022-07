Noel Napal cursa el séptimo año en la escuela Agrotécnica CEA Valle Cholila y vive en el paraje Mina de Indio a casi seis horas de la escuela albergue a la que asiste para terminar sus estudios. Cada fin de semana largo inicia un travesía entre una traffic y luego a caballo para llegar a su casa y estar con su familia.

Cerca de las 13.30 horas, Noel y otros 20 alumnos más suben a la traffic que les llevará a las zonas rurales. Al costado de la ruta en el camino a Colonia Cushamen, reconoce a su padrastro, Darío Huenchunao con dos caballos vacíos, para él y su hermano Malvino. “Tardé dos horas y media en llegar. Cuesta llevar a los caballos de tiro por el campo, si lo metés por el camino es más fácil pero si querés acortar, cuesta más. Con un día o dos que llueve no entra nadie acá. Solo a caballo, cuenta Huenchunao.

Un kilómetro antes de la entrada al paraje, se bajan y deben esperar media hora más a la segunda traffic que trae sus bolsos y mochilas. En invierno es más complicado el regreso, los caminos se ponen feos y fríos “nos manejamos igual, es más abrigo y más sufrimiento. Y sino nos vamos a lo de mi abuela en El Maitén que es más fácil”, comenta Noel.

Con todo el equipaje y mucho abrigo por las bajas temperaturas, comienzan el recorrido por el campo. Dos horas después, al atardecer llegan a su casa en el límite con la provincia de Río Negro. Su mamá, Nora Nahuelquir que hace dos semanas no ve a sus hijos, los espera con mate caliente, té y tortas fritas.

"Se los extraña cuando no están en la casa. Siempre es una alegría cuando vuelven. Nosotros estamos luchando para que ellos salgan adelante y no se queden como nosotros”, dice Nora.

En Mina de Indio viven 15 familias que se dedican a la cría de ovejas y chivas. Las casas son de piedras y adobe, los caminos son de ripio y hay que atravesar varias tranqueras hasta llegar a la casa de Noel. El resto de la familia está formada por Malvino de 14 años, Ñancuche (“pájaro grande” en mapuche) que tiene 9 años, y Nahuel de 4 años. La hija mayor ya terminó la escuela y vive en Trelew con la idea de entrar a la policía.

El director de la Escuela Agrotécnica CEA Valle Cholila, Mariano Peralta resalta que las principales problemáticas de la zona son la falta de trabajo y el mal estado de los caminos. La escuela cuenta con 165 alumnos de distintos parajes, aunque en su mayoría son de Cholila.

La casa de Noel es de piedra y de adobe y tiene más de 40 años. Cuenta con tres habitaciones: en una duermen sus papás con Nahuel, en la otra Malvino y Ñancuche y Noel duerme solo. No tienen agua caliente para bañarse ni luz, el agua la sacan de una vertiente que está cada vez más seca y no hay ningún tipo de comunicación. No hay señal de teléfono ni Wifi. Para descargar los mensajes de texto, deben subir hasta puntos específicos de la montaña que ya tienen identificados. Con la cocina a leña logran que sea el único ambiente calefaccionado de la casa y por eso es donde pasan la mayor parte del tiempo cuando empieza el frío.

"Lo más difícil son los inviernos que hay que soportar la nieve y el viento pero siempre nos adaptamos. En las habitaciones no tenemos calefacción así que usamos mucha frazada. La leña la tenemos que comprar o le pedimos permiso a la estancia para usar”, explica Noel.

Hace dos años a muchos pobladores les pusieron pantallas solares pero esos días la familia de Noel estaba en El Maitén. “Quedaron en volver pero nunca lo hicieron. No tenemos luz ni heladera. Llegás acá y tenés que cuidar la batería del celu. Solo prendemos el grupo electrógeno por la tarde tres horas nomás. Usamos un farol a gas y con ese nos mantenemos. O sino con velas”, cuenta Noel.

Durante la pandemia para Noel fue difícil estudiar, entender los temas y descargar la tarea “me mandaban las fotocopias que tenía que retirar en El Maitén o en Cushamen y no podíamos salir de acá. Me costó mucho porque había temas que no los entendía y no podía avanzar”.

Con respecto a que este es su último año en la escuela Noel sostiene: “Mi sueño es seguir estudiando y que me pueda recibir de algo. No tengo idea cómo va a ser mi futuro pero tengo esperanza de poder lograrlo. Para mí y para mi familia que siempre me apoya, sería un orgullo enorme ser el primero que se reciba”. Si bien tiene un celular que le compraron con mucho esfuerzo, Noel no tiene computadora y eso le dificulta poder entregar todos los trabajos prácticos que le piden. “Por ahora me prestan una en la escuela y cuando termino la tengo que devolver”.

En el albergue Noel comparte el cuarto con 5 compañeros más. Las camas son cuchetas y él eligió dormir en una de abajo. En el lugar tiene acceso a otras comodidades: ducha caliente, Internet, computadora y todas las comidas.