Es de destacar que en comparación con el primer semestre del año 2021 el porcentaje de contravenciones ascendió aproximadamente un 200%.

Las infracciones más comunes refieren a la falta de pago del Servicio de Estacionamiento medido, en segundo lugar, se ubican las referidas a violaciones de artículos de la Ley Nacional de Tránsito y en tercer lugar registrando un porcentaje de 1,33% las infracciones de Ambiente por incumplimiento de normas comprendidas en las ordenanzas 245/14, 192/09 y 35/12.

Quien se refirió a esto fue la Dra. Adriana Conesa, Juez Letrada de Faltas de la ciudad de Esquel, e indicó “Nosotros hacemos habitualmente estadísticas semestrales, en este primer semestre hemos notado un incremento de resoluciones emitidas respecto del primer semestre del 2021, esto también es lógico debido a que el último periodo del 2020 no hubo demasiado movimiento a raíz de las restricciones por pandemia, con lo cual en el primer semestre del 2022 hemos notado ese incremento, que en gran porcentaje tenemos que atribuir a tránsito. Esto representa aproximadamente un 75% del total de las infracciones, correspondiendo en números a 1400 actas aproximadamente, del 1 de enero al 30 de junio del 2022”.

Respecto de las actas del S.E.M, Conesa explicó “En este primer semestre se labraron aproximadamente 6.000 actas de infracción, éstas se van resolviendo a medida que las personas se presentan a abonarlas o bien a solicitar un libre deuda, con lo cual no tenemos exactamente 6.000 resoluciones del SEM. Hemos comenzado a resolver, aun cuando la gente no comparezca al Tribunal, a fin de evitar la prescripción de las mismas. El S.E.M siempre registra la mayor cantidad de actas en los semestres”.

La Juez se refirió también a la disminución del porcentaje de infracciones por alcoholemia positiva, “Continuamos con estos casos, pero hemos detectado una leve disminución. Al principio de mi gestión ya estaba vigente la ordenanza 43/20, ahí teníamos muchísimos más secuestros. Se ve que, con el incremento de la difusión de la ordenanza, hemos logrado que la gente tome mayor conciencia, entonces notamos menos cantidad de actas. También es cierto, que a pesar de que hay menos cantidad de actas que se labran, se registra mayor cantidad de graduación. Esto es algo preocupante porque significa un riesgo absoluto tanto para el conductor como para la población y los bienes de terceros”.

Los montos económicos de la multa dependen de la graduación que registre el conductor. A partir del 1 de julio hubo un cambio del módulo municipal, que en este momento tiene un valor de $162. En todos los casos de alcoholemia positiva se inhabilita al conductor. Sobre esto, Conesa indicó “Hemos tenido quebrantamientos, es decir, personas que están inhabilitadas y que en otros controles los encuentran conduciendo. En ese caso la multa es de 1500 módulos como mínimo, o sea que un quebrantamiento hoy supera los $200.000, con lo cual se hace después bastante costoso para el infractor asumir esa multa; además de que se mantiene la inhabilitación”. Además, la juez comentó que “Los oficios de inhabilitaciones se informan a todos los organismos de aplicación de la ordenanza, que son la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el Departamento de Tránsito municipal, la Policía, Gendarmería y al RePAT. Entonces al estar todos en conocimiento, inmediatamente cuando encuentran a la persona conduciendo envían el acta nuevamente ya con el número de oficio con el cual nosotros informamos la inhabilitación. Ese es un mecanismo que tenemos muy aceitado y, por otra parte, desde el Tribunal de Faltas a todas las personas que se las condena por alcoholemia positiva yo les informo personalmente cuales son las multas por quebrantamiento justamente para que no conduzcan mientras están inhabilitados. Me parece que también el Tribunal de Faltas tiene que tener una función social de docencia; a mí no me importa tener muchos expedientes y muchas actas, justamente todo lo contrario, prefiero que la comunidad entienda, porque además es una afectación económica también para ellos. Siempre trato, en la medida en que el tiempo lo permite y la cantidad de actas también, de concientizar”.

Por último, Conesa realizó un balance sobre el primer año y medio de su gestión frente al Tribunal Municipal de Faltas e indicó “El balance es positivo, he logrado conformar un equipo muy dinámico y muy bueno, con buenas relaciones entre ellos y conmigo, asique en ese sentido estamos bien, realmente tengo que agradecer al personal, porque todos trabajan muy bien. Hemos logrado, al 31 de mayo, terminar con todas las actas del 2021. Hubo algunos inconvenientes cuando asumí con el tema de actas que habían quedado sin resolver, pero esto se debió a que hubo cambio de jueces y demás, asique ahora podemos estar tranquilos y decir que estamos más o menos al día y con mucho trabajo permanentemente. Respecto del porcentaje de expedientes diarios que movilizamos, entre audiencias, resoluciones y consultas, diría que estamos cerca de los 30 diarios en 6 horas de trabajo. Hay días que son un poco más, por ejemplo, los lunes después de un feriado largo, que lógicamente ingresan mayor cantidad de actas de infracción”.