Alicia, vecina de la ciudad, fue una de las pasajeras del colectivo que quedó varado 9 horas aproximadamente en la Ruta Nº 63, cerca de El Molle, debido al estado del ripio. El colectivo partió de Puerto Madryn y debía llegar a Gobernador Costa y Esquel.

"Salimos el martes a las 20 horas de Madryn. En la noche todos dormíamos, nos despertaron y nos dijeron que teníamos que bajar del colectivo", comenzó el relato la vecina. "Se habían metido por una ruta de Pasos de Indios para llegar a José de San Martin, pero era intransitable, yo no escuché que alguien pasara por ahí", señaló.

"A as 3 .30 nos hicieron bajar del colectivo y era un pantano tremendo. Los hombres hicieron todo lo posible para sacar el colectivo de ese lugar, pero era imposible porque era mucho barro y greda. Cuando vieron que no se podía, nos hicieron subir de nuevo y dijeron que teníamos que esperar hasta que alguien nos rescatara", continuó Alicia.

En su relato, la vecina destacó que no había forma de establecer una comunicación con localidades cercanas o la empresa debido a que el colectivo no contaba con radio y denunció la falta de atención hacia los pasajeros y pasajeras.

"La empresa lo que le tiene que importar es que los pasajeros salgan y lleguen bien y no pasados de frio y de hambre. No cenamos, no desayunamos ni almorzamos porque en el colectivo no tenían nada"