Pregunta: ¿Cómo llegaste al canto? ¿O cómo llegó el canto a tu vida?

Respuesta: Canto desde que tengo memoria. A ver, recuerdo mi infancia como una niña cantora. Y sobre todo canciones inventadas. Además de bailar y actuar, claro. Pero después fui creciendo y me fui llenando de pudor , tampoco fue que en mi casa lo hayan incentivado, más bien tuve una infancia más deportiva y competitiva. Pero, en un momento de mi vida muy bisagra, comencé terapia y gracias a eso pude reconectar con eso que me hacía tan bien, empezar a aceptarlo. Eso fue hace 10 años, a partir de ahí empecé a estudiar y de ahí no paré hasta hoy.

Pregunta: ¿Qué es la expresión vocal?

Respuesta: A ver, la expresión vocal es en sí mismo eso, la manera en la que decimos lo que decimos. Lo que transmitimos a la hora de expresar nuestra voz, ya sea cantada o hablada. Lo que a mi me trae la idea de expresión vocal es ir mas a lo profundo: ¿Qué tiene para decir esa voz? ¿Cuál es su genuina y verdadera expresión? ¿Cómo llegamos a ella ?

Pregunta: ¿De qué formas nos puede ayudar la expresión vocal?

Respuesta: Como decía antes, nos conecta con algo más profundo, nos permite vernos en esencia. Desde que comencé a estudiar canto, hasta ahora investigué muchísimas vertientes, corrientes, líneas , como quieras llamarlo, en fin distintas formas de abordar la voz. Mientras eso sucedía yo lo iba experimentando, para mí ir a canto fue un proceso terapéutico primero, claro que después lo pude ver. Entonces a que voy con esto, expresarnos es una materia que no tuvimos en la escuela. Aprender a hacerlo es sumamente revelador, porque nos hace preguntarnos verdaderamente que estamos diciendo, que queremos decir, y cómo vamos a hacerlo.

Pregunta: ¿Cómo fue el proceso creativo de tu último tema? ¿Y el video clip?

Respuesta: Bueno esta última canción nació de la nada. Una tarde en mi casa con la guitarra de un amigo, me puse a jugar y salio una melodía, a esa melodía le puse una base e improvise una letra. Lo grabé, se lo mostré a Agustin Lino, me dio el OK y empezamos a grabar. Ahora bien, para que realmente eso suceda tan fluidamente hubo claro todo esto que te contaba antes. Un proceso interno de muchos años, de ir poco a poco permitiendo que esa niña que cantaba desde chica vuelva a aparecer y confiar. En eso la vida nos va cruzando con personas que nos impulsan y es cuestión de tomar ese impulso con todo el temor que eso trae claro. En mi caso, cuando comenzó este año me propuse que terminaría de componer y subir tres canciones. Y bueno, ya vamos por una.

Pregunta: ¿Dónde te podemos encontrar a vos, tu música, tus clases?

Respuesta: Mi música en spotify y youtube. Las clases de canto son presenciales únicamente y las de expresión de la voz son virtuales, esa info la pueden encontrar en mi Instagram @serclaudiaines.

Pregunta: ¿Algún proyecto que esté por venir?

Respuesta: Si, este año me propuse terminar tres canciones, así que quedan dos. Además estoy comenzando a grabar un podcast que se estrenará en Septiembre. A su vez, sigo creando propuestas para el encuentro con la voz todo el tiempo.