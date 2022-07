Hasta el martes 26 de julio hay tiempo de inscribirse y acceder al subsidio en las facturas de luz y gas, mediante el formulario de segmentación de tarifas establecido por el Gobierno. Alrededor de 3.443.386‬ hogares cargaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en todo el país durante la ventana de 10 días, pero una duda se instaló entre los usuarios que no realizaron el trámite online: ¿Qué pasa si no me inscribí?

El lunes al mediodía trascendió que todas aquellas personas que no pudieron completar de manera online el formulario de la Segmentación Energética, podrán hacerlo de manera virtual en la web o a través de la app Mi Argentina a partir del miércoles 27 de julio; y además obtener un turno para realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otros). A partir de entonces, quienes no se inscriban perderán el subsidio tanto en la tarifa de gas como en la de luz.

Según lo comunicado por la Secretaría de Energía, al finalizar los 10 días de inscripción y una vez actualizados los cuadros tarifarios, se definirá quienes mantienen los subsidios y quienes no; y los usuarios del segmento más alto percibirán un aumento, de forma gradual a partir de agosto, en sus facturas mensuales de entre $1200 y $1300. Mientras que el costo pleno de la tarifa se abonaría recién en diciembre.

El periodo habilitado para el registro se organizó por fechas según el último número del DNI de la persona que figura en las boletas. Aquellos documentos terminados en 0, 1 y 2 debieron inscribirse entre el 15 y 19 de julio; los finalizados en 3, 4 y 5 entre el 20 y el 22 de julio y el último grupo de los terminados en 6, 7, 8 y 9, tienen tiempo para hacerlo desde el 23 y hasta el martes 26 de julio inclusive. Pero, según se supo, se extendió la posibilidad de inscribirse y llenar el formulario para todas las personas que no lo hayan completado en la fecha indicada hasta el 30 de julio.

Sacar turno de manera virtual a través de la página web del organismo, clickeando en el botón celeste de "solicitar turno".

La otra forma, es mediante un llamado al número 130 de Anses en el horario de 8 a 20 horas.

El turno será otorgado en una de las oficinas del organismo, al que deberá acercarse con la documentación correspondiente.

Última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar del DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico donde se pueda contactar al solicitante.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Renacom, tener a mano el número de registro.

Para evitar confusiones, también se habilitó algunos canales de comunicación para que los usuarios que tengan problemas con el formulario RASE puedan encontrar respuestas a sus interrogantes. De esta manera, las personas que tengan dudas o consultas sobre la segmentación de tarifas de luz y gas se pueden comunicar de 8 a 20 al teléfono 0800-2227376, como así también pueden dejar sus comentarios a la Secretaría de Energía en la web en este formulario.

Tarifa uno: las tarifas de luz y gas deberán ser abonadas en su totalidad hasta fin de año. Esto incluye a quienes tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $364.758,80; tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años; tres o más inmuebles; una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o activos societarios que "exterioricen capacidad económica plena". O 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec.

Tarifa dos: Para formar parte de este nivel no hay que tener más de tres inmuebles; ni poseer dos o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años. Abarca a los hogares que tengan ingresos mensuales totales mayores a 1,5 aunque menores a tres canastas básicas tipo 2.

Tarifa tres: el último nivel tiene como requisito tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno; no tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad. Incluye a aquellos usuarios que tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalente a una canasta básica tipo 2.

Las tres categorías de la segmentación de tarifas: