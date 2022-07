En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, este martes por la mañana se llevó a cabo una charla, a cargo de la coordinadora de Capacitación del Programa “Rescate” de Nación, Daniela Gasparini. Entre otros temas, se analizó lo que es la trata, cuestiones relacionadas a la ley, la línea 145 y el funcionamiento del Programa Nacional de Rescate.

Del encuentro, que fue emitido por la plataforma Zoom, participaron personas convocadas de distintos organismos, así como también público que se informó por medio de las redes sociales.

En este sentido, Daniela Gasparini relató que “se trató de una propuesta abierta al público en general con la invitación a personas de distintos organismos. Analizamos lo que es la trata, cuestiones de articulación, cómo funciona el Programa Nacional de Rescate, cuáles son los indicios de la trata, no solo en el ámbito de explotación sexual si no también en el de explotación laboral, entre otros casos”, haciendo hincapié en que “también me referí acerca de mi labor dentro del programa, compartiendo anécdotas, difundiendo la línea 145 y las cosas que podemos hacer, no solo nosotros que estamos dentro del programa, si no también cualquier persona que pueda llegar a detectar esos indicios”.

“En mi experiencia personal, estas jornadas son interesantes, más allá de que no todo el mundo está en tema, nunca está de más reforzar estas cuestiones y, en el marco del Día Mundial Contra la Trata, considero fundamental hacer hincapié en la difusión y sensibilización. Todos podemos ser víctimas de trata, debemos estar atentos a los indicios para denunciar”, finalizó la Coordinadora.