El 2 de mayo de 2020 se produjo un duro enfrentamiento a raíz del ataque a una vivienda del barrio Matadero que habría sido provocado por un menor de edad. La fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato, buscan probar la responsabilidad de los seis imputados llevados a juicio. El defensor Marcos Ponce sostuvo que luego de producirse la prueba, los acusados solo podrán resultar absueltos. El Tribunal Unipersonal está conformado por José Luis Ennis.

Bottini explicó al juez cual es el hecho que busca probar la parte acusadora, una agresión con arma de fuego y piedras realizada en grupo por los seis imputados hacia vecinos del Barrio Mataderos y luego hacia el personal policial cuando intervino. Para dimensionar la gravedad del hecho, expuso que la policía debió pedir refuerzos a varias dependencias.

Era 2 de mayo, alrededor de las 23 hs., cuando un adolescente se acercó con otras personas al domicilio de una familia en la que estaban reunidos los hermanos, amigos, una joven con un bebé. El menor intentó ingresar a la vivienda y ante la negativa de los moradores disparó con arma de fuego hacia el interior. Se habían registrado problemas entre éste y esa familia, desde tiempo atrás. Los damnificados llamaron a la policía. Al llegar el móvil con dos empleados policiales los moradores les dijeron que ya algunas de las víctimas se dirigieron a la casa del menor, lugar en que se encontraba éste con los imputados, a reclamar que cesen con las acciones violentas hacia ellos. Se acercaron arrojando piedras a la casa. Entonces salieron los imputados, con un despliegue violento empleando armas de fuego y piedras.

Hubo tres heridos de arma de fuego y un policía lesionado con una piedra en la cabeza. “La gravedad del hecho radicó en el alto grado de violencia que no cesó aun con la llegada de la policía, desoyendo la voz de alto”, sostuvo la fiscal.

El hecho fue calificado como homicidio en grado de tentativa con empleo de arma de fuego. Subsidiariamente, abuso de armas, respecto de Héctor Millanahuel, Ángelo Jesús Gonzalez y Maximiliano Milton Antichipay. En tanto que se le atribuye el delito de Agresión con arma a José Luis Andrade, Pablo Alejandro Cayulef y Walter Marcos Curuhuala.

El defensor, Marcos Ponce, dijo que Cayulef y Maximiliano Antichipay no se encontraban en el lugar de los hechos y no participaron de ninguna manera. Planteó que las sindicaciones contra ellos no tienen fundamento y no dan cuenta de la realidad de lo sucedido. Añadió que Cayulef estaba en su domicilio a dos kilómetros, Antichay también estaba en otro barrio.

Respecto de Curruhuala, Andrade, Millanahuel y González, la defensa no cuestiona que hubo hechos de violencia entre vecinos del Barrio Matadero ese 2 de mayo, aproximadamente a partir de las 23 hs. Indicó además que tampoco cuestionará que el menor que no fue llevado a juicio por razones procesales, participó de la agresión con arma de fuego. “Pero no se podrá probar que ninguno de los imputados llevados al juicio actuaron como la Fiscalía pretende que lo hicieron”, sostuvo. Indicó que los imputados estaban en la vivienda jugando a las cartas y consumiendo bebidas alcohólicas, que el menor salió a buscar más alcohol y al regresar contó la situación que tuvo en la casa de los denunciantes. A continuación, se produjo una agresión desmedida de los denunciantes a la casa de este, con piedras, fierros, palos. “No tenían otra salida que el frente por donde los estaban agrediendo, entonces por un acto de defensa, de necesaria defensa de su humanidad, arremetieron con piedras a esta gente que ya estaba arremetiendo contra la casa y se escucharon disparos”, dijo Ponce. También cuestionó el procedimiento policial, diciendo que eran dos bandos enfrentados y la policía se puso de parte de los denunciantes.

Indicó además que el imputado González se encontraba en zonas aledañas, “está involucrado en un conflicto que no le pertenece…Concluida la producción de la prueba no quedará otra opción que absolver a los imputados”, concluyó el defensor.