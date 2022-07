En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, que conduce Ricardo Bustos, se dialogó con el prestador turístico, Samir Said, quién manifestó su punto de vista sobre el turismo en Esquel teniendo en cuenta las intensas nevadas acontecidas en estos últimos días.

En principio, el prestador turístico se refirió a las intensas nevadas ocurridas en los últimos días y señaló que la ciudad de Esquel no está preparada para recibir una "buena y abundante nieve".

"Hoy tenemos la nieve, el centro de esquí, pero no tenemos infraestructuras para mantener las rutas".

"Tenemos todo preparado para el turismo. Ahora, tenemos la nieve y no tenemos la infraestructura para que el esquiador pueda esquiar, no tenemos un aeropuerto donde puede venir el visitante", manifestó Said y agregó: "creo que nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Una ciudad como Esquel que sabemos que en algún momento puede llegar la nieve, no tenemos maquinas para limpiar las calles".

"Nosotros no nos hemos puesto a pensar que ciudad queremos".

En este sentido, Said destacó que cuando la nieve se acumula a más de 20 centímetros el turista no puede salir ni circular por la ciudad ya que no hay una infraestructura preparada para las intensas nevadas. Además, remarcó que la ocupación turística subió pero no de la manera que anisaban. "Esperábamos un flujo turista más amplio", reconoció.

"Cuando no ofrecemos un producto que sea atractivo para aquel turista que trabajó todo el año y trabajo peso por peso, ahí se complica la cuestión".

En relación a esto, Said comparó Esquel con Bariloche haciendo hincapié que "en Bariloche la voz del prestador es grande y trabajan en conjunto. En cambio, en Esquel trabajamos de manera individual".

"Creo que en algún momento tendríamos que juntarnos todos los prestadores y no hacer un club cerrado porque sino entran pocos", concluyó.