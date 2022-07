El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informó que algunos establecimientos educativos de las regiones III y IV ya están en condiciones de regresar al normal funcionamiento de las clases tras el receso invernal. Mientras que la totalidad de la Región I no podrá regresar aun este viernes 29, ante la situación que vive producto de la Emergencia Climática.

Cabe resaltar que la suspensión del retorno a clases ya se había decidido para los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27.

Listado de escuelas

A continuación, se detalla los establecimientos educativos que vuelven a la actividad:

Escuelas de Nivel Inicial: Nº 409 - Nº 414 sede- Nº422 – Nº 444 – Nº 455 - Nº 450 – Nº 454 – Nº 456- Nº 458 – Nº 470 – Nº 478 – Nº 4401 – Nº 4403 – Nº 4404 – Nº 2414 - Nº 2403 – Nº 2418.

Escuelas de Nivel Primario: Nº 8 – Nº 10 – Nº 17 – Nº 30 – Nº 77 - Nº 92 – Nº 95 – Nº 15 - Nº 54 – Nº 57 – Nº 74 – Nº 76 – Nº 96 – Nº 159 – Nº 166 – Nº 191 – Nº 205 – Nº 24 – Nº 25 – Nº 35 – Nº 37 – Nº 51 – Nº 68 – Nº 79 – Nº 88- Nº 97 – Nº 98 – Nº 99 – Nº 107 – Nº 113 – Nº 114 – Nº 129 – Nº 137 – Nº 188 – Nº 200 - Nº 208 – Nº 210 – Nº 501 – Nº 523 – Nº 527 - Nº 531 – Nº 551 – Nº 557 – Nº 559 – Nº 568 – Nº 304 – Nº 601 – Nº 602.

Escuelas de Nivel Secundario: Nº 701 – Nº 705 – Nº 7730 – Nº 708 – Nº 713 – Nº 735 – Nº 740 – Nº 758 – Nº 767 – Nº 7714 – Nº 7722 – Nº 7724 – Nº 7731 – Nº 7725.

Comunicado de la Escuela 713:

La Dirección de la escuela 713 "Juan Abdala Chayep" informa que mañana viernes 29 de julio se retoman las actividades. Los cursos que asistían al Centro de Encuentro, no tendrán clases hasta nuevo aviso, ya que no contamos más con dicho lugar y todavía no ha sido habilitado por Camuzzi el sector derecho (sobre calle Conesa). Por otro lado, 1ro 1ra ESB ingresará a las 9:00 debido a que la empresa estuvo trabajando hasta último momento y falta realizar una limpieza minuciosa del aula. El resto de los cursos retoman la actividad que tenían antes del receso invernal. Los cursos que por la tarde concurrían a la escuela 200, siguen de la misma manera y el turno vespertino tendrá clases normales.

Comunicado de la Escuela 179 y Nivel Inicial 469

Las Direcciones de las Escuelas N° 179 y de Nivel Inicial N° 469 informan a la comunidad educativa que este viernes 29 de julio no habrá clases en el turno mañana, por revisión de artefactos de calefacción. Solicitamos estar atentos a la información{on para el turno tarde y días posteriores.