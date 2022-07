A través de un comunicado oficial, la empresa distribuidora de gas Camuzzi Gas del Sur advirtió que el Gasoducto Cordillerano Patagónico está al límite de sus capacidades por la falta de finalización de obras complementarias a cargo del Gobierno Nacional.

En este contexto, la empresa anunció que desde el 15 de julio pasado se decidió no incorporar nuevos usuarios a la red de gas para no colapsar el sistema, lo cual implica que no habrán nuevas conexiones domiciliarios ni altas del servicio.

Sobre el Gasoducto Cordillerano Patagónico, el documento indica que se trata de un sistema que "abastece un total de 25 localidades de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. Tiene una extensión superior a los 1.700 kilómetros de cañería y se abastece desde dos puntos de entrega de gas, uno de ellos ubicado al norte del sistema, en Collón Curá provincia del Neuquén; y el otro en yacimiento El Zorro, provincia del Chubut".

"En el año 2017 y frente a la imposibilidad de incorporar nuevos usuarios en toda la región por el significativo crecimiento que se había registrado en la demanda – y que había generado que el sistema opere al límite de su capacidad-, el Estado Nacional tomó la decisión de hacerse cargo de la ejecución de las obras necesarias para que Camuzzi pudiera dar un servicio confiable en el quinquenio 2017-2022", señaló además.

"Dichas obras fueron planificadas en dos frentes distintos. Por un lado, contempló la ejecución de un total de 10 refuerzos de cañerías de diversos diámetros y extensiones en distintos puntos del sistema. Por el otro, la instalación de una nueva Planta Compresora en Río Senguer (con dos equipos motocompresores de 1.700 HP cada uno) y de un Equipo Compresor de Back-Up (de 1.700 HP) en la existente Planta Compresora de Gobernador Costa", continúa.

"Con relación a la incorporación de los distintos tramos de cañerías, la obra se habilitó en el 2019, permitiendo a las distintas localidades volver a incorporar usuarios al servicio de gas natural y, en ese marco, impulsar su desarrollo. Esta medida se tomó teniendo en cuenta que las Plantas Compresoras ya habían sido licitadas y adjudicadas, por lo que se preveía su montaje en el corto plazo", menciona.

En relación a la construcción de las Plantas Compresoras, el comunicado denuncia que al día de hoy no se observan avances en su instalación. Asimismo advirtió que la finalización de la obra "resulta indispensable para la operación del Sistema Cordillerano Patagónico en las condiciones oportunamente previstas al momento de su diseño"

Producto de esta situación "el sistema vuelve a operar al límite de su capacidad, afectando la confiabilidad de la operación en los momentos de mayor exigencia operativa", menciona.

En este marco, Camuzzi planificó y adjudicó obras adicionales en las localidades de Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Bolsón y Villa La Angostura con el objetivo de minimizar las contingencias en la prestación del servicio.

"Las obras en las primeras tres localidades han sido finalizadas, la correspondiente a El Bolsón se encuentra actualmente en ejecución y con relación a la de Villa La Angostura, si bien fue adjudicada a principios de febrero, no ha podido iniciarse aún por la falta de aprobación de los permisos de rigor", agrega.

Detalla que "adicionalmente la compañía ha tomado distintas medidas operativas para minimizar las contingencias: la puesta en marcha y utilización al máximo posible de su Planta de Propano Aire ubicada en Bariloche a fin de disponibilizar una mayor cantidad de energía adicional al sistema; el incremento de la dotación local mediante el traslado de personal desde otras ciudades; la vigilancia permanente y utilización -24 horas- de las Plantas Compresoras Paso Flores y Gobernador Costa, como así también de todas las Estaciones Reguladoras de Presión vinculadas al sistema; el establecimiento de guardias constantes para atender con mayor celeridad cualquier contingencia que se origine y; la implementación de políticas de reducción de consumo en distintos establecimientos educativos y públicos de manera coordinada con las autoridades correspondientes"

A través del comunicado la empresa destacó que se ha puesto en conocimiento a las autoridades de la situación del Gasoducto Cordillerano y que hasta que no se culminen las obras mencionadas se restringirá el servicio y no habrán nuevos usuarios.

De esta manera, recordaron que la medida está vigente desde el 15/07 y abarca tanto a las obras de expansión como también a la incorporación de usuarios sobre redes existentes. La decisión tiene el fin de "garantizar el abastecimiento a los actuales usuarios del sistema por sobre las futuras conexiones".