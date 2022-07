En horas de la noche de este martes se conoció la noticia de que el Intendente Sergio Ongarato le solicitó la renuncia a Daniel Hollman, quien se desempeñaba como secretario de Ambiente de la Municipalidad.

El intendente brindó detalles sobre el pedido de renuncia en una conferencia de prensa celebrada en el municipio esta mañana.

En este marco expresó que "hubo una situación importante cuando fue lo de la Planta de Residuos y considero que es conveniente para la gestión y los servicios que debemos brindar a los vecinos cambiar la figura de secretario", indicó, y señaló que el pedido también se debe a "situaciones internas dentro del gabinete".

"Son todos puestos políticos, es decisión mía como jefe comunal decidir la continuidad o no de los secretarios", recordó.

El mandatario local dijo que no tiene definido el nombre de la persona que reemplace a Hollman en Ambiente y valoró el trabajo del personal del área. Asimismo confirmó que los servicios que dependen de la Secretaría continuarán funcionando de manera normal.

"Son decisiones que tomo yo como las he tomado en otras situaciones y no tiene que ver con una cuestión político-partidaria", aclaró. No obstante, señaló que el conflicto en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Esquel y el manejo del reclamo de la comunidad Nahuelpan fueron factores que influyeron en la decisión.

También, otro de los puntos que influyó fue "el manejo interno que hay con otros secretarios". "En todos los gabinetes del nivel que sea siempre hay internas porque muchas veces hay intereses contrapuestos", sostuvo.

"Voy a tener una carga adicional de tareas hasta que designe un secretario de Ambiente y todavía no tengo ese nombre", insistió.

Respecto a las habilidades y capacidades que debe demostrar el o la nueva secretaria de Ambiente, destacó que "debe tener manejo correcto desde lo político e institucional, tiene que manejarse políticamente bien con las otras áreas del Estado, gestionar el mantenimiento del arroyo Esquel, tiene que manejarse correctamente con la higiene y limpieza de la ciudad y tiene que tener cierta solvencia técnica y saber de qué se está hablando".

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad estará a cargo temporalmente por Cecilia Gajardo, directora técnica ambiental, hasta la designación de la o el nuevo secretario.