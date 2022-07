Ian Alejandro Rubey es el primer varón trans del país que va a tener mellizos. Está transitando la semana 33 de gestación y desea amamantar a sus hijos.

Ian tiene 31 años y es licenciado en Ciencias Biológicas. Conoció a su novia Patricia cuando estaba transitando el embarazo. Ahora está de 33 semanas y le dieron licencia por maternidad pero considera que el término debería ser otro. "Yo voy a ser papá: un papá gestante", dice.

"Les mellis" llegarían en agosto y hay grandes probabilidades de que el parto se haga por cesárea. "No lo sabré hasta último momento", comentó y manifestó sentirse "bastante bien". "En la semana en la que estoy, todavía me muevo, ando; la estoy pasando re bien", aseguró.

"El embarazo lo he llevado muy bien. Estoy muy contento porque me vienen tratando muy bien les mellis", expresó y agregó que sus hijos se llamarán Manuel Amaranto y Yanal Almendra, dos nombres que eligió para sus hijos por una razón muy especial.

Nació en Buenos Aires, se mudó a Puerto Madryn a los 18 años y es uno de los creadores del Espacio Trans de esa ciudad.

Con el paso del tiempo, fue creciendo en Ian el deseo de ser un papá gestante y comprobó al ver otros casos en el mundo que podía hacerlo realidad, desafiando incluso muchos preconceptos de ciertos ámbitos de la medicina y la salud.

De este modo, dejó la hormonización de testosterona para recuperar el ciclo biológico y realizó una inseminación de baja complejidad para seguir su sueño. Pero este proceso no se dio de un día para otro.

Al principio, después de haberse afirmado en su identidad de varón trans, Ian no se veía a sí mismo como un papá gestante, pero poco a poco este deseo fue creciendo.

Así es como debió sortear, con mucha paciencia, toda clase de peripecias con el sistema de salud para poder traer al mundo a los mellizos. Le pedían el DNI de la pareja, dudaban que estuviera embarazado e incluso tuvieron que deconstruir el sistema biniario vigente en los registros de las computadoras: hombre-mujer.

No fue menos complicada la relación con la obra social cuando buscó quedar embarazado, puesto que no admitía a personas que no estuvieran en pareja y que no tuvieran un problema de fertilidad para acceder a los tratamientos.

Finalmente, en agosto se hará realidad su sueño.