Javier Comparada, reconocido comerciante de la ciudad, dio detalles sobre su candidatura a la intendencia para 2023

"Veo con preocupación lo que está pasando porque todas las cuestiones internas que nos van modificando el espectro a los ciudadanos, no permite que el municipio se concentre en las cuestiones que nos interesan y preocupan", manifestó.

Destacó que la infraestructura de la ciudad es uno de los puntos que debe mejorar. "Hay Infinidad de calles son un desastre, el tema de la planta se ha deteriorado de forma tal que ha terminado con la salida de un secretario", dijo, y señaló que "hay un internismo que hace que no nos podamos concentrar en las cuestiones que preocupan".

"Hace muchos años que conversamos sobre temas que no están en la discusión política. No está en discusión el nuevo hospital, es un tema que después políticamente no se arriba a ningún acuerdo", agregó sobre las necesidades que deben ser atendidas por el municipio.

"Hablamos de que vamos a tener una conectividad aérea con la costa y eso queda en palabras hermosas. Hablamos de que vamos a transformar a Esquel en una cuidad turística y cuando nombran a un secretario de turismo no vemos que presente un plan de desarrollo turístico, invitando a los prestadores que son los que saben cual es el tipo de turismo que fortalecería a la ciudad como destino", criticó. En este sentido afirmó que "es hora que dejemos las chicanas políticas y nos concentremos en lo importante para nuestra comunidad".

Respecto a la situación de las y los comerciantes, indicó que "hay que hacer una revisión integral de la cuestión tributaria. Hay impuestos distorsivos, regresivos y repetidos, como la habilitación comercial, que por imposición ahora pagamos en base a las ventas". Asimismo dijo que es necesario que el aumento de las tarifas de la Cooperativa 16 de Octubre debe ser discutido en el marco del Concejo Deliberante.

Otra de sus preocupaciones es el tránsito en horas de gran movimiento de automovilistas y peatones, por lo que piensa en la implementación de semáforos en algunos puntos de la ciudad.

Además sostuvo que interesa reorganizar el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM). "Hay que volver al cobro en efectivo porque le da mayor dinamismo y la gente no se encuentra con multas", dijo en este sentido.

Por último, en relación a sus objetivos sobre el turismo adelantó que "tengo la idea de explotar el cerro La Cruz y que el turismo pueda llegar al barrio Ceferino para dejar sus recursos de manera directa. Estoy pensando de qué manera podemos integrar a la comunidad al circuito turístico".