Ian Alejandro Rubey tiene 31 años y es licenciado en Ciencias Biológicas, es el primer varón trans del país embarazado de mellizos. Actualmente transita la 33 semana de gestación y espera ansioso la llegada de sus bebés.

Comenzó con los estudios pertinentes para volver a tener el ciclo menstrual en enero del año pasado y así ver el estado en que se encontraba su cuerpo para poder gestar. Luego inició los trámites correspondientes al tratamiento de fertilidad en la obra social para realizar el primer intento con una inseminación de baja complejidad.

Ian contó a Red43: “en noviembre pude hacer el primer intento de fertilidad y ahí sucedió, yo sabía que tenía dos óvulos y la probabilidad era un 3 por ciento de que queden los dos fertilizados y sucedió ese 3 por ciento, así que estoy gestando a mis mellis”.

A pesar de tener complicaciones con la autorización de la obra social, Ian actuó por medio de abogadas de la defensoría de Puerto Madryn. Por lo que al mes se había aprobado el tratamiento de fertilidad ya que por ley las obras sociales deben cubrir al 100 por ciento.

En la misma línea, resaltó: “no está preparado el sistema binario para este tipo de situaciones donde aparecemos personas fuera de la norma en la cual quien gesta es mujer femenina. Yo creo que es de a poco, estas excepciones van mostrando que la norma no está sirviendo para algunos casos y en algún momento van a tener que cambiar”.

"Falta mucha humanidad en muchos lugares, yo en casi el 95 por ciento de los casos me encontré con personas muy amables y humanas. También hay que seguir reforzando la sensibilización y haciendo hincapié en el trato digno que está establecido por ley”, agregó Ian.

Con respecto al deseo de ser una papá gestante, Ian comentó: “para mí es importante primero en lo personal porque es el cumplir un sueño, un deseo que es parte de la misma lucha que soy un varón trans, se hizo complejo entender que podía gestar porque está muy arraigado en la sociedad y en la cultura que quien gesta es una mujer, para mi fue un gran desafío y necesité de referentes también”.

"El embarazo fue super bien, en la mayoría del tiempo no tuve complicaciones, no tuve síntomas que me incomodaran, me han tratado de lujo los mellis. Genitalmente digamos son niña y niño, después ellos eligirán. Se van a llamar Manuel Amaranto y Yanal Almendra, me gustan los nombres y lo que significa también”, sostuvo Ian.