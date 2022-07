Por Maira Maya

En Esquel se habilitó la primera cocina domiciliaria destinada a la elaboración de productos sin gluten, su propietaria, Mercedes Luque, relató en primera persona cómo fue transitar el diagnóstico y qué la impulsó a producir alimentos Sin TACC.

Vale mencionar que la celiaquía es una enfermedad autoinmune producida por la intolerancia alimentaria permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales como la avena, la cebada y el centeno (de ahí la sigla TACC, Trigo, Avena, Cebada y Centeno), que afecta al intestino delgado de las personas con predisposición genética.

Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, por esto, Mercedes relata que si bien siempre tuvo síntomas, fue diagnosticada hace 20 años y al ser genético, su hijo también es celíaco.

El emprendimiento denominado "Del Prado Sin Gluten" inició porque "siempre me costó conseguir un lugar que tenga un menú apto para celíacos, por eso decidí comenzar a elaborar mis productos y ofrecerlos a los comercios".

Asimismo, destacó que lleva "más de 20 años cocinándome, probando recetas y entendiendo cómo es el proceso para no contaminar todos los productos".

En Argentina, por Ley (26.588), los comercios deben ofrecer un menú para celíacos, pero lo cierto es que "aún no se consigue porque es necesario adaptar las cocinas y saber cómo manipular los alimentos".

Además, la Ley también indica que en comedores escolares tienen que tener un menú para celíacos y es algo que no siempre se consigue, "con los niños también es difícil sostener la dieta y el celíaco no tiene término medio, no hay permitidos, porque sino el tratamiento no funciona".

"Muchas veces la gente piensa que comiendo una sola porción, o poco, no pasa nada, y lamentablemente no funciona así, es necesario hacer la dieta para sanar el intestino", explicó Mercedes.

Es necesario indicar, que los síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra, o no presentarse, eso hace que muchas veces el diagnóstico se retrase, incluso porque muchos de sus síntomas son similares a los de otras enfermedades digestivas.

Algunos de los más comunes son:

Pérdida de peso y apetito Diarrea crónica.

Distensión abdominal.

Anemia.

Uñas quebradizas y caída del cabello.

Menarca (primera menstruación que tiene la mujer) tardía. o menopausia precoz.

Fracturas óseas (ruptura total o parcial de un hueso) a repetición

Osteoporosis - Osteopenia (distintos grados de debilitamiento de los huesos).

Cansancio y cefaleas recurrentes

Al ser consultada por la adaptación a la enfermedad, Mercedes aseguró que "no hay que vivir la celiaquía como algo terrible, sino que hay que adaptarse y aprender. Absolutamente todo tiene gluten y es necesario que todos los productos que se consuman tengan el sello Sin Tacc".

En tanto, Mercedes, pidió a los comerciantes de Esquel que conozcan las opciones libres de gluten, ya que "el turista no va solo, sino con su grupo de amigos o familia, entonces es necesario incluirlos".

"Lo peor que le puede pasar a un celíaco es viajar, porque no se consiguen opciones para comer, entonces en las ciudades turísticas es necesario tener opciones libre de gluten", afirmó la emprendedora.

Panes, pizzas, pizzetas, pastafrolas, budines y tartas cabsha, son algunas de las opciones que se pueden pedir a través del Instagram @delpadro_singluten