El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió hoy la visita de la flamante Cónsul de Chile, Valentina Mora Pérez. En el encuentro protocolar celebrado en la Residencia oficial de Kilómetro 3, se intercambiaron presentes y se definieron aspectos de gestión que hacen a la vinculación entre ambos países.

El Gobernador destacó la estrecha relación binacional, las obras del Corredor bioceánico y la potencialidad de áreas estratégicas como la Producción y el Turismo. Del mismo modo, resaltó el desafío de la diplomática trasandina quien es la primera mujer designada en el cargo.

"Hemos logrado definir una estrategia importante. El Gobernador me ha comunicado que la obra del Corredor bioceánico está próxima a ser terminada. El objetivo es que en el 2023 los trabajos estén terminados en su totalidad. Eso me pone muy contenta porque Comodoro Rivadavia y Coyhaique se podrán unir en cuatro o cinco horas y ya no en siete como dura el viaje en la actualidad", explicó.

Tras el encuentro con el Gobernador, Mora hizo hincapié en una agenda con temas de interés común para ambos países. "La energía y el turismo son ejes para potenciar".

"Ya estamos en contacto con el señor Gobernador para empezar a trabajar y darle continuidad a esta estrategia de trabajo. Tenemos la idea de potenciar la región sur de ambos países con distintos intercambios comerciales porque consideramos que esto irá directamente en beneficio de los ciudadanos".

La Cónsul de Chile consideró "muy positivo" el primer contacto oficial con el mandatario chubutense. "Esta es la primera reunión con el Gobernador y hemos podido definir estás áreas de trabajo, intercambiamos contactos y nos resta avanzar sobre proyectos importantes. Hay una serie de reuniones que podrían hacerse en la provincia de Chubut y ojalá podamos comenzar a ver resultados sobre fin de año".

En cuanto a su tarea al frente del Consulado, Mora referenció la estrecha relación que mantienen los residentes chilenos en toda la provincia. "Hemos comenzado con cierta calma, pero ya estamos tomando ritmo en nuestra gestión y dándole una dinámica al trabajo. Cómo representante de Chile tenemos elecciones previstas en nuestro país el próximo 4 de setiembre y estamos trabajando en los preparativos para conmemorar nuestro Día Nacional. También tenemos prevista una serie de reuniones binacionales a fines del tercer trimestre de este año".

"Aquí existe -admitió la diplomática- una gran comunidad de chilenos residentes, asentada y radicada desde hace mucho tiempo. Esperamos que todos los proyectos que estamos realizando sean en beneficio de ellos. Para que puedan estar más unidos con su familia y a la vez, esto permita fortalecer la actividad turística".

Mora es Master en Ciencias Políticas y diplomática graduada en la Academia "Andrés Bello"; como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se desempeñó en la Dirección de América del Sur a cargo del escritorio de Argentina. El Consulado de Chile es el primer destino que se le asigna y es la primera mujer en acceder a este cargo.