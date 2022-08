El Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, dijo que el trabajo de reconstrucción de Casa de Gobierno es "mucho más profundo. Vamos a perder gran parte interna del edificio y eso es una pena y una lástima. Un crimen".

"No vamos a poder recuperar todo el edificio que teníamos antes. Vamos a poner en valor aquellas zonas que no sufrieron un daño directo por el fuego y pueden ser rehabilitadas. Es un ala y media del edificio, el resto del edificio no se puede recuperar", agregó.

Asimismo, Aguilera comentó que: "La fachada se va a conservar, internamente va a ser demolido y va a ser una plaza seca el sector que no se pueda recuperar", dijo y agregó que se apunta a que "en un plazo no mayor a 60 días, el Gobernador pueda estar en su despacho".

En cuanto a los gastos para arreglar la Casa de Gobierno, Aguilera sostuvo: "La contratación de la obra salió por un valor aproximado de 110 millones de pesos, pero es posible que surjan varios adicionales a la obra porque hay cosas que no se previeron y que hay que cambiarlas".

Por último, indicó: "La fachada no se toca, se va a restaurar. Pero internamente todos aquellos espacios que no sufrieron la acción del fuego directo se van a cambiar pisos y todo lo que fuera dañado, respetando en todo lo que se pueda el diseño original, ya que es un edificio histórico"