Desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y Hablemos de Autismo, invitan a la comunidad a una nueva función distendida el próximo 21 de agosto a las 14.30 en el Auditorio Municipal.

La película que se proyectará será Minions. Las funciones adaptadas son con luces laterales prendidas, volumen más bajo que el habitual y con la posibilidad de moverse por la sala.

Si bien comenzó como una actividad para personas con autismo, la invitación es para toda la comunidad y así lograr una mejor inclusión.

"Este tipo de funciones no es para la gente que tiene estas características y la familia, sino para que toda la sociedad venga y acompañe y la integración sea verdaderamente satisfactoria, que es lo que se busca", destacó el Secretario de Cultura, Damián Duflós.

Asimismo, el funcionario manifestó: "Realmente, que la comunidad acompañe y asista a estas funciones, permite que sigamos solicitando y nos sigan autorizando las funciones en nuestro cine municipal, que fue pionero en las funciones distendidas. Y estamos preparando para más adelante una obra de teatro, porque las funciones distendidas no son exclusivas del cine, sino que se pueden llevar adelante en otros tipos de espectáculos escénicos".

Por otra parte, María Laura Ramón, que es madre de un niño con autismo, comentó: "Hay una confusión como que es para personas con discapacidad. Nosotros trabajamos para algo común y poder integrarnos en la sociedad. La inclusión se hace en esto, que podamos concurrir a espacios comunes donde las actitudes de nuestros niños no sean miradas mal. Uno cuando comienza el camino de la discapacidad se encuentra con las miradas de todo el mundo y tendemos a encerrarnos y justamente, queremos romper esas barreras".

Otra de las madres, Laura Ibañez, también hizo la invitación en general: "Las familias de las personas con diferentes condiciones bregamos por esto día a día. No solamente estas funciones son para niños con alguna condición particular. Si sos mamá y tenés un nene de 2 o 3 años y querés venir al cine, pero tenés miedo de cómo se va a portar, venite a la función distendida. Es una posible adaptación a las funciones normales. No va a molestar si tu nene se para, si grita, si quiere jugar o quiso caminar".

Por último, Betina Sarsa de APASDECH, agregó: "Agradecemos la predisposición de Cultura para realizar la función el fin de semana y poder acompañar a nuestros niños".