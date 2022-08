Un equipo de fotógrafos nocturnos se encontraba en el glaciar Perito Moreno de Santa Cruz debido a que cuentan con un permiso especial del Parque Nacional Los Glaciares debido a que trabajan en un documental para Canal Encuentro sobre el calentamiento global y su influencia en los hielos.

Una serie de imágenes inusuales sorprendió a los fotógrafos en la noche mientras se preparaban para la jornada de trabajo. Una luz fuera de lo común iluminaba el glaciar Perito Moreno y se mantuvo unos minutos, en el que se observa a las estrellas moviéndose.

La secuencia fotográfica ocurrió con tres fotógrafos ubicados en las pasarelas del glaciar y uno ubicado más arriba para captar las imágenes según un ángulo. En la foto se observa desde arriba los haces de luces y más abajo el glaciar.

Rodrigo Terrén, fotógrafo nocturno, contó a Red43: “fue una foto de varios minutos y pensé que iba a durar poco esa luz por eso la primera foto la hice rápido, luego me fui extendiendo en el tiempo para ver qué era, por eso hay varias fotos a distintos tiempos. Porque a simple vista no podía entender el fenómeno y luego en la foto me percaté de los haces de luces”.

En las imágenes se puede ver una luz que destaca sobre el resto del paisaje y no está en el cielo, sino que sobre el bloque de hielo. Los haces de luces se forman cuando la luz ilumina partículas de polvo o humedad y eso marca una dirección, que es lo que se observa.

"Es realmente una rareza ya sea si viene del hielo o del aire porque estuvieron fijas durante seis minutos en la misma posición, así que no puede ser ningún reflejo de ninguna estrella porque las estrellas se mueven en ese tiempo, es un misterio”, señaló sobre el fenómeno que observaron.

Los fotógrafos vieron lo mismo, el fenómeno ocurrió en la zona derecha del glaciar en donde se desprenden los bloques de hielo. El misterio del lugar es que no hay actividad humana en esa zona. Por lo cual, Rodrigo sostuvo: “Simplemente las luces se prendieron y se apagaron. No hay una explicación lógica y racional, hasta ahora”.

La fotografía fue analizada por científicos, astrónomos y especialistas que hasta el momento no encontraron explicación al fenómeno.

Con respecto a la búsqueda de una explicación científica, Rodrigo sostuvo que hay distintas explicaciones de todo tipo pero ninguna tiene sentido aún. “Lo más cerca que creen es el reflejo de las estrellas sobre el glaciar pero tampoco explica porque las estrellas se mueven y la luz no se mueve en 6 minutos. El haz de luz no lo generan las estrellas, en principio es un misterio”.