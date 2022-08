El juez Ricardo Rolón decidió absolver al imputado por entender que no se probó la acusación con el grado de certeza necesario para una declaración de responsabilidad penal. El fiscal Ezequiel Forti, si bien no comparte el análisis de la prueba realizado por el juez, no podrá recurrir la sentencia ya que la pena en expectativa de acuerdo a su acusación, lo impide.

El juez tuvo en cuenta que el padre del imputado fue quien en vida gestionó un permiso para la utilización del agua pública para hacienda y pastura ante el IPA en 2014, trámite continuado a partir del 31/07/15 por Héctor Oscar Arrechea. El proyecto era sobre el arroyo Cherque al sur y el arroyo Putrachoique al norte que son los que atraviesan la propiedad del señor Arrechea hasta que se juntan, en un sector antes de salir de la propiedad del imputado.

La sentencia indica que el arroyo Genoa no atraviesa la propiedad en cuestión, nace a 100 o 200 m. antes de terminar el campo por el lado Este del Establecimiento La criolla muy cerca del límite. Sobre la toponimia del arroyo Genoa dentro de la propiedad de los Arrechea, los inspectores del IPA (autoridad de aplicación), no detectaron ninguna intervención.

El juez consideró indiscutibles estas afirmaciones, tomadas del testimonio de Roberto Lech.

En base a ese testimonio, Rolón entendió que las intervenciones que realizó Arrechea no fueron sobre el río Genoa, sino sobre otro arroyo, perteneciente a su cuenca. Sobre este punto el fiscal refirió que a todo el curso de agua que ingresa por el noroeste del establecimiento del imputado y continua con dirección sureste, se lo denomina comúnmente río Genoa y al inicio de la propiedad de Arrechea se la identifica como cuenca del Genoa, integrada por la subcuenca arroyo Putrachoique y la otra subcuenca se forma con el Cherque.

Rolón tomó el testimonio de Lech como fundamento estructurante de su decisión. Lech refirió que hay un mandato que solicitaba que se retiren todas las obras, tajamares del río Genoa, quién junto con el Dr. Viana y el abogado del IPA vinieron a esta ciudad a informar que esa orden no la podían cumplir porque el arroyo Genoa dentro de la propiedad en cuestión no presenta ningún tipo de obras hidráulicas, que las mismas se encontraban en otro arroyo.

“A esta altura tengo la certeza que no hubo ninguna intervención del señor Héctor Oscar Arrechea sobre el arroyo Genoa”, sostuvo Rolón. Tomó en cuenta además, los cuestionamientos de la Defensa a la geolocalización presentada, para tenerla por imprecisa.

El magistrado refirió que previo al ingreso al establecimiento de Arrechea, hay un sector llamado “canal de ríos”, conocidos como canales de Gonzalo y que a esa altura existe un tajamar importante de piedra que retiene el agua del arroyo Genoa y lo manda a los distintos canales… “seguramente hacen su aporte a la disminución hídrica de la zona, de la que se quejaban los vecinos de Arrechea, pero que no se debe solamente a la actividad que pudiera realizar el imputado en su Establecimiento”, sostuvo.

Finalmente Rolón indicó que “no ha surgido de la prueba producida en el debate que Arrechea hiciera intervenciones en el río Genoa, tampoco que” los vecinos representados en el debate por su hijo, “tuvieran permisos otorgados por la autoridad competente para el uso del agua pública para una explotación ganadera, lo que definitivamente hace atípica la conducta del imputado por faltar un elemento objetivo del tipo”, por lo que decidió absolver al acusado.