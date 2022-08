El Concejo Deliberante aprobó un proyecto que le permitirá a los Veteranos de la Guerra de Malvinas tener una placa de reconocimiento en su vivienda.

El ex combatiente de Malvinas, Daniel Espósito, dialogó con la prensa y manifestó que es importante que cada veterano de Esquel "tenga su placa en su vivienda porque mucha gente por ahí no sabe donde vive un veterano. No solamente para la gente de Esquel sino también para el turista que sepa que hay veteranos de Malvinas en la ciudad".

En relación a esto, Espósito señaló que el proyecto ya está aprobado para que se realicen las placas, pero resaltó que "todavía no se sabe cuando se pondrán porque se quiere hacer un acto o alguna entrega que sea importante para el día de Esquel".

A su vez, el veterano de Malvinas aclaró que las placas se realizarán para los veteranos que viven en Esquel, "son 45 o 47 veteranos. Se han sumado veteranos que han decidido venir a vivir a Esquel".