El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATE) del Chubut, Guillermo Quiroga, dialogó con Red43 para abordar la preocupante situación que están atravesando algunos trabajadores del sector de Pesca.

"Nos preocupa mucho la situación del área de Pesca. No estamos teniendo soluciones por parte del secretario", detalló en principio Quiroga, agregando que una de las cuestiones a corregir con urgencia es la reubicación de trabajadores que prestan funciones como auxiliares de puertos: "actualmente se les abona como personal administrativo. Hace tiempo firmamos actas que el Gobierno no cumple".

Seguidamente, expresó que no hay podido participar del Fondo Ambiental Pesquero: "tenemos más de 300 trabajadores de pesca estatales que se ven afectados por la derogación y no cobraría el adicional. Esto nos pone en estado de alerta y movilización; me comuniqué con el vicegobernador que, nos gestionó una audiencia con diputados para proponer soluciones a esa pérdida de derecho que tiene el trabajador".

"La solución la tiene que dar el poder ejecutivo, que hace la presentación del Proyecto de Ley"

Por último, detalló que también otra de las respuestas a la problemática puede ser a través del la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, donde sea compensada esa pérdida salarial.