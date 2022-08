El concejal mandato cumplido, Sergio Sepiurka, le respondió al Ministro de Salud, Fabián Puratich, luego de sus dichos por la falta de tierras para la creación de un nuevo hospital en Esquel.

En diálogo con Red 43, Sepiurka comentó que escuchó las declaraciones de Puratich sobre la falta de tierras para un nuevo hospital en nuestra ciudad y señaló que hoy en día se cuenta con esas tierras para la construcción de un nuevo edificio.

En relación a esto, Sepiurka recordó que "en abril de 2017 aprobamos una ordenanza declarando intereses de esta obra. En ese momento habían voces discordantes, entre ellas las del actual ministro que decía que no hacía falta un hospital". Asimismo, agregó que hubo una gestión que "se inició poco después donde la Agencia de Administración de Bienes del Estado le cedió tierras a la municipalidad de Esquel", y señaló que se cedieron 3 parcelas del Servicio Penitenciario: la calle Rivadavia, una superficie de casi dos hectáreas, y dos hectáreas sobre la Avenida Holdich y Ameghino.

"Todo lo que hay que hacer es una obra bastante menor: un nuevo alambrado, la reubicación de algunas torres y pequeñas construcciones que se deben hacer. Pero en el área del hospital hay que mover un par de torres de seguridad, por lo cual, el acceso a esas tierras es inmediato", remarcó Sepiurka.

Asimismo, se refirió a Walter Marquisio, un arquitecto esquelense erradicado en España que realizó una evaluación y destacó que la zona mencionada es la más apropiada para la ubicación del hospital.

"A mi me tocó trabajar como concejal de Rafael Williams cuando fuimos a tramitar esto para el edificio municipal. Luego con Sergio Ongarato para reducir la superficie enorme que tiene la Unidad 14 y se logró firmando el convenio. Lo único que el Ministerio de Justicia dijo que no tenía los fondos para hacer el nuevo alambrado, para lo cual se hizo una evaluación y ese proyecto fue readecuado por la municipalidad y en mayo se presentó la versión definitiva con todos los costos, en total eran 170 millones", manifestó el concejal mandato cumplido y resaltó que se debe hacer una "nueva delimitación a la gestión de los fondos para terminar de ocupar la calle Rivadavia y el terreno sobre el Gimnasio Municipal".

"Hay que aprovechar lo que ya tenemos".

"Creo que estamos mucho más cerca de lo que siempre nos imaginamos. Pero entre la pandemia y algunas discusiones intermedias se fue dilatando", dijo.

En este sentido, comentó que "la sugerencia que le hicimos al intendente, como concejal de mandato cumplido, es que se arme una comisión donde esté representado todas las personas que tienen algún involucramiento desde la Cooperadora del Hospital en circulo médico, nosotros mismos nos ofrecimos a participar".

"Lo que hay que hacer ahora es el proyecto y para hacerlo lo que hace falta es un plan de necesidades. Con ese plan podemos ir a los bancos de fomento de crédito y mientras tenemos que poner el alambre, sacar las torres que requiere de recursos módicos", puntualizó el concejal mandato cumplido.

"Lo único que hay que hacer es ponernos de acuerdo y avanzar en conjunto. No me dispersaría en conseguir otras tierras, me concentraría en esto", concluyó.