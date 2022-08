El vecino Eugenio Retamal se acercó a los estudios de Red 43 para realizar un denuncia manifestando que le duplicaron la tarjeta de crédito y que, gracias a eso, tiene una deuda con el banco

Eugenio Retamal comentó que su tarjeta de crédito fue duplicada, por lo que, una persona realizó una serie de gastos con la misma generándole una significativa deuda con el banco. "Si la deuda fuera mía no es mi propósito negarme, pero si no es mía ¿Por qué tengo que pagarla?", manifestó.

El vecino contó que se enteró de la deuda a raíz de reiterados llamados del banco que le exigían que se acerque al establecimiento porque tenía una deuda. "Fui al banco y me saltó la deuda. Le preguntó "¿cómo es posible' si yo nunca trabajé para el banco de ustedes", y me dijo que nadie me puede generar una deuda", dijo.

"Para mi es un delito penal usar algo sin autorización mía".

"No me niego a pagar la deuda pero no es mía. La pago pero tengo que estar seguro quien fue y que se comprometa a devolverme la plata", resaltó Retamal.

En relación a esto, el vecino reveló que hizo la denuncia en la Fiscalía y en Defensa del Consumidor, donde le dijeron que dentro de 15 días le iban a dar una respuesta al respecto. "Me dicen que dentro de 15 días voy a tener respuestas. Yo necesito hoy. El banco me apura, me llama y no le respondo porque no tengo herramientas para responderle", expresó.