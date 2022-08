Durante la jornada de este lunes, se confirmó que Lis Aguirre volverá a formar parte del Honorable Concejo Deliberante, en la banca del PJ.

Tal como había adelantado Red43 el día domingo, en la tarde del sábado se realizó una reunión de mujeres en el PJ, en la que se le propuso a Aguirre tomar el puesto que dejó por pedido de licencia Matías Peláez.

En diálogo con Red43, Aguirre dejó en claro que asumirá en la banca hasta que se defina la asunción del próximo suplente.

"Mi situación personal y familiar me impide estar hasta el final del mandato. Tengo una situación importante para atender. Asumo para que la banca no esté vacía; somos peronistas y no podemos dejar a la gente sin voz y sin voto"