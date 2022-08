El Ministerio de Educación del Chubut, a través del Departamento Central de Clasificación Docente Nivel Inicial y Nivel Primario, convoca a Concurso de Ascenso Jerárquico para cubrir los cargos de Supervisor, Director y Vicedirector en ambos niveles, que se tramita por las siguientes resoluciones: ME Nº 615/22 - ME Nº 616/22 - ME Nº 617/22 - ME Nº 618/22.

El concurso está destinado a los docentes de Nivel Inicial y Primaria, en todas sus modalidades y orientaciones: Educación Especial, EPJA, Domiciliaria y Hospitalaria.

Cabe recordar, que dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad por los representantes de la Legislatura de la Provincia el pasado 2 de julio, y fue elaborado por el Ministerio de Educación, que hoy conduce José María Grazzini.

El proyecto contempla distintos aspectos a tener en cuenta para formar parte del llamado a concurso, pero el principal es cumplir con los requisitos de nivel establecidos en la Ley VIII Nº 20 (antes Ley 1820) y la Ley VIII Nº 38 (antes Ley 2793).

Cada Región tendrá su propio ofrecimiento de cargos; esto significa que los docentes tendrán la oportunidad de concursar en su región.

En el caso de no lograr adjudicar un cargo en su región, se extenderá a una segunda instancia provincial pasados los 30 días.

Cabe destacar que, el Departamento Central de Clasificación Docente de Nivel Inicial y Primaria, volverá a publicar las vacantes a los nuevos cargos que estarán disponibles al 30 de diciembre. Los mismos serán difundidos a través de los canales oficiales del Ministerio, 30 días antes del ofrecimiento de cargos.

Además, quienes concursen para los cargos en este 2022, recién se pondrán en funciones a partir del ciclo lectivo 2023.